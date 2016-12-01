В Доме дружбы народов Татарстана состоялась презентация книги «Татарстан халыклары экиятлэре» («Сказки народов Татарстана»). В книгу вошли сказки разных народов, проживающих в нашей республике. Некоторые из них впервые опубликованы на русском и татарском языках.

Директор ГУП «Татарское книжное издательство» Ильдар Сагдатшин подчеркнул, что национально-культурные автономии, входящие в состав Ассамблеи народов Татарстана, приняли активное участие в проекте.

Изначально издательством было отобрано по три сказки разных народов. Представители общин выбирали одну, которая, по их мнению, наиболее подходит для книги. Некоторые предлагали свои варианты сказок, что было учтено при издании.

«Мы предложили сказку «Нончык-патыр», - отметила руководитель марийской автономии Казани Людмила Мусихина. - Эта сказка о том, что человек благодаря трудолюбию и упорству может многого достичь».

Все сказки представлены на русском и татарском языках, некоторые переведены впервые. Создатели сборника отметили, что турецкая сказка изначально была переведена на татарский язык, а затем уже на русский. Это же было сделано с азербайджанской и киргизской сказками.

Председатель мордовской автономии Татарстана Сергей Новиков отметил, что именно через народные сказки у ребенка закладывается ментальность народа, его психологические особенности. «Сказка готовит ребенка к тому, что не все бывает хорошо, он должен быть готов к трудностям, которые возникают в жизни, и уметь их преодолевать», - заметил Сергей Новиков.

Иллюстрации в книге выполнены известными художниками: Рушаном Шамсутдиновым, Алсу Тимергалиной, Айсылу Гариповой, Булатом Гильвановым, Светланой Ибрагимовой, Фаридой Ризаевой, Ильдусом Азимовым, сообщает информационный центр ДДнТ. Составитель книги - Айсылу Галияхметова.

Книга выпущена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)».