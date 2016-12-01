В минувшую субботу в агропарке состоялась очередная акция «Подпишись и передай радиопривет!» (12+)



Проект проводит АО «Татмедиа» в партнерстве с радиостанциями. Диджеи собирают приветы для близких от всех, кто подписывается в ходе акции на издания АО «Татмедиа», чтобы потом они прозвучали в радиоэфире.

Жители столицы РТ подписывались на «Казанские ведомости» сами и оформляли подписку для своих близких.

- Мне очень нравится ваша газета. В ней есть и программа, и полезные советы. Люблю вечерами разгадывать кроссворды, - призналась наша постоянная читательница Фира Галиаскарова.



В этот день к подписной акции присоединился и Петр Мордвинцев:

- Открыв «Казанские ведомости», можно узнать абсолютно обо всем. Это события в Казани, Татарстане и во всем мире. А еще я очень люблю читать про спорт.



Жительница Казани, представившаяся Маргаритой Николаевной, призналась, что выписывает газету со дня ее основания и обязательно будет выписывать дальше:

- Читаю все рубрики. Правда, спортом не особо увлекаюсь, но статьи на спортивную тему любит читать мой муж. Это замечательная газета для семейного чтения.



А вот Ильшат Насибуллин оформил подписку на «Казанские ведомости» в подарок казанскому дому сестринского ухода «Завет»:

- Я считаю, что все, у кого есть честь и достоинство, обязаны заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Поэтому я каждый год участвую в этой благотворительной акции - выписываю газету уважаемым ветеранам и пожилым людям. В прошлом году выписывал газету для Лаишевского детского дома, в этом году решил выписать издание пожилым.



- Я начинаю с кроссвордов, так как очень люблю их разгадывать. Газета всегда дает ценные советы, приводит консультации специалистов. С удовольствием читаю каждый выпуск, - говорит Элина Хуснутдинова.



Напоминаем, акция проходит по субботам до 17 декабря в агропарке «Казань» с 9.00 до 12.00.



Каждый житель республики может оформить подписку на «Казанские ведомости» в подарок, выступив в роли благотворителя для конкретного лица или социального учреждения. Это можно сделать в любом почтовом отделении Татарстана, а также в агропарке «Казань».