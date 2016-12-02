Воскресенье - единственный день в неделе, когда наша семья собирается вместе.



А так как позапрошлый выходной был еще и праздничным - отмечался День матери, то было решено провести его с удовольствием: на природе, в нашем лесу на Сухой реке.

Мой знакомый житель поселка Северного, который в наступающем году собирается отпраздновать свой 85-летний юбилей, любит приговаривать: «Я живу в раю. У меня свой дом, огород, недалеко лес, речка, озеро. Где еще найдешь такое?»

И действительно, места здесь чудесные: сосновый бор, изумительное озеро Лесное, речка с необычным названием - Сухая. В этих краях никогда не бывает безлюдно. Многие посельчане любят прогулки по лесным дорожкам, причем в любое время года.





Итак, самое главное сделано - решение принято, дело за сборами. В багажник машины закидываем санки, ледянки. В дорожную сумку - термос с горячим чаем, блины, бутерброды и прочую нехитрую снедь, а еще запасные варежки для малышей - важная вещь, когда предстоит катание с горки.

Пока доехали до места, младший внук уснул. Его перекладываем в теплые санки, укутываем одеялом. Его мама (моя дочь) и старшая внучка, схватив ледянки, бегут к горкам.

Желающих открыть сезон зимних развлечений здесь оказалось немало.







Лес звенел от восторженных криков: детвора и взрослые, мчась с горы на санках, ватрушках и ледянках, не сдерживали эмоций. Надо сказать, спуск экстремальный - снега выпало еще не так много, и все неровности при катании были довольно ощутимы.

Мы с мужем, как и положено степенным бабушке и дедушке, отправляемся гулять со спящим внуком. Пройдя всего несколько десятков метров, останавливаемся и враз замолкаем - сосновый бор наполнен своими особыми звуками. Слышно, как ветер шумит в хвое, скрипят стволы деревьев, стучит неутомимый дятел. Приглядевшись внимательнее, увидели его, а еще стайку синиц и сойку.

А воздух такой чистый, свежий, от сосновых ароматов кружится голова: дыши полной грудью, не надышишься досыта!

Но вдруг покой этого места нарушает треск: со стороны дачного поселка выдвигаются два любителя экстремальной езды - один на квадроцикле, другой на спортивном мопеде. Для них лесные дороги, заледеневшие после осенней распутицы, - это то что надо! Нашумели и умчались... Странно, нет никакого раздражения по этому поводу. В другом месте разворчалась бы, мол, ездят, рычат, ребенку спать мешают. А в лесу, зарядившись волшебным умиротворением, не до раздражения. Да пусть гоняют! Места всем хватает, тем более внук, надышавшись соснового воздуха, спит крепко-крепко.





Тем временем нас обгоняют несколько лыжников. Навстречу попадается стайка детворы с родителями - идут покорять дальние самые крутые горки. По тропинке гуляют вместе с мамой взрослые дочери. Они, видимо, так же как и мы, решили провести этот праздник не за столом, а на природе. Двойная польза: и для здоровья хорошо, и есть возможность для душевного разговора.

Супруг, который все детство провел в этих местах, с друзьями облазил лес вдоль и поперек, удивленно замечает:

- Странно получается - живем рядом с таким чудесным местом, а выйти на прогулку, пройтись на лыжах почему-то не получается, - говорит он, - все дела домашние, заботы. А иной раз просто на диване хочется поваляться. Все, решено: хотя бы на один час по воскресеньям будем выбираться на лесную прогулку. Люди едут за много километров в другие края за тем, что у нас находится по соседству, а мы этим не пользуемся.

Два часа на свежем воздухе пролетели незаметно. Девчонки прибежали к нам уставшие, зарумянившиеся. Варежки, конечно же, мокрые, комбинезоны тоже, но это такая мелочь! Горячий чай из термоса, сытные бутерброды - вкуснота неописуемая. Зарядившиеся природной энергией, отправляемся домой. Но в следующие выходные, если погода позволит, опять в лес. И вас приглашаем!