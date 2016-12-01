В начале первого тайма спартаковцы явно доминировали, пусть и не выводя партнеров на явные голевые позиции. «Рубин» же, лишь пару раз развивал контратаки подолгу, предпочитая контроль над мячом.

Но первый гол забили гости: первый же угловой «Рубина», и с подачи Рочины Жонатас ногой хладнокровно расстреливает Реброва – 0:1 на 38-й минуте.

На 39-й минуте Рыжиков вновь спасает «Рубин» после удара в упор Промеса, но и он оказывается бессилен, когда после ошибки Самбрано Промес все же забивает – 1:1 к перерыву.

Второй тайм начался с двух голевых моментов «Рубина», но хозяевам повезло.

Повезло красно-белым и еще дважды – сначала за вторую желтую карточку был удален Набиуллин, затем Глушаков забил после рикошета. А к 77-й минуте Промес был удален – шансы уравнялись, но в счете вел «Спартак» - 2:1.