В автотранспортные предприятия Казани МУП «ПАТП-2», МУП «ПАТП-4», ООО «КПАТП-9» поступили новые автобусы, сообщается на сайте мэрии Казани.
В рамках программы по обновлению общественного транспорта, происходит плановая замена старого подвижного состава. Это ТС 2006-2007 годов выпуска. Всего за 2016 год было закуплено 108 единиц техники.
Помимо автобусов, обновление коснулось и электрического городского транспорта. За 2016 год появились 22 трамвайных вагона и 49 троллейбусов. До конца этого года ожидается поступление еще 21 троллейбуса. В 2017-2108 годах планируется продолжить программу по обновлению общественного транспорта в Казани.
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