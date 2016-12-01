Памятник сидящего в кресле турецкого политика Садри Максуди уже установили в сквере «Стамбул».

Установка памятника турецкому политику – это своего рода ответный жест Турции. Напомним, что в 2011 году в Стамбуле, который находится в списке городов-побратимых Казани, был установлен памятник Габдулле Тукаю.



Предположительно открытие памятника намечено на 7 декабря.



Садри Максуди родился в Татарстане. С 1888 года учился в медресе Апанаева в Казани. В 1893 году в течение года учился в бахчисарайском медресе Исмаила Гаспринского. С 1901 по 1906 учился на юридическом факультете Парижского университета, и получил степень кандидата права. Стал российским, а впоследствии турецким юристом, государственным и общественно-политическим деятелем.