Банк России призывает Вас быть внимательными и осмотрительными, если Вы хотите вложить свои средства.

Никто не поможет вам спастись от злонамеренных действий на финансовом рынке, если вы не будете проявлять должную осторожность, и тем более, если Вы добровольно готовы рисковать и вкладывать свои сбережения в очевидные «финансовые пирамиды».

Отсутствие основ финансовых знаний может сделать вас жертвой злоумышленников. Банк России призывает вас не поддаваться соблазну получения «быстрых», «легких» денег и изучить организации и проекты, в которые вы собираетесь вложить сбережения, на предмет наличия у них признаков «финансовой пирамиды».

ЭТО ВАЖНО!

У «финансовой пирамиды» есть несколько признаков:

- отсутствие лицензии Банка России (либо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг/ Федеральной службы по финансовым рынкам) на осуществление заявленной деятельности или отсутствие записи в государственных реестрах;

- организация публично обещает высокую доходность вложений, значительно превышающую рыночный уровень, или заявляет, что гарантирует доходность, а это запрещено законом на фондовом рынке;

- массированная рекламная кампания в СМИ, Интернете, в том числе в социальных сетях, для привлечения наибольшего числа клиентов;

- предварительные взносы как условие для последующего вложения средств;

- отсутствие информации о том, во что размещаются привлеченные средства (мнимое производство). Организации обещают вложить средства в высокодоходные предприятия: нефтедобыча, золотодобыча, строительство, но не могут документально подтвердить свою деятельность;

- в договоре отсутствует ответственность перед инвестором даже в случае прекращения договорных отношений и невыполнения обязательств со стороны организации;

- анонимность – отсутствие конкретной информации об учредителях, владельцах и руководителях организации или проекта;

- организация «из ниоткуда» – зарегистрирована незадолго до начала привлечения денежных средств, имеет минимальный уставный капитал и единственного учредителя (информацию можно проверить в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России – информационном ресурсе, содержащем сведения о юридических лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность).

Соответствие этим признакам лишь косвенно указывает на «финансовую пирамиду».

Поэтому Банк России выделил наиболее часто встречающиеся на сегодняшний день виды «финансовых пирамид»:

Организации, позиционирующие себя как альтернатива потребительскому и ипотечному кредитам.

Они рассчитаны на тех, кому отказали банки и микрофинансовые организации (МФО). Гражданам предлагают различные программы: на приобретение автомобилей, квартир, земельных участков и т.п. Необходимо внести от 5 до 20% необходимой суммы. А недостающую сумму организация обещает сформировать за счет постоянного притока средств новых клиентов.

Организации – «раздолжнители», предлагающие рефинансирование и (или) софинансирование кредиторской задолженности граждан перед банками и МФО. Клиент вносит денежные средства, составляющие около 30 % суммы взятого им ранее кредита или займа, а организация обязуется уплатить банку или МФО всю сумму обязательств клиента за счет постоянного притока средств новых должников.

Наконец, это компании, не скрывающие, что они являются финансовыми пирамидами. Доход клиента формируется за счет привлекаемых им участников. Эти проекты убедительно и довольно логично раскрывают механизм своей работы, рассчитывая на развитие интернет-пространства, что позволит привлекать все новых участников.

Внимание!

1. Обязательно проверьте наличие у организации лицензии на осуществление заявленной деятельности или наличие записи об организации в государственных реестрах;

2. Изучите образец договора, обратитесь за независимой финансовой или юридической консультацией;

3. Принимайте решение о вложении средств самостоятельно, не поддавайтесь давлению на вас других лиц.

Вы всегда можете обратиться за помощью в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, по электронной почте:

fps@cbr.ru или заполните электронную форму в интернет-приемной сайта Банка России: www.cbr.ru.

Если вы стали жертвой злоумышленников или усматриваете в деятельности организации признаки «финансовой пирамиды» обращайтесь в Контактный центр Банка России по телефону:

8-800-250-40-72

(для бесплатных звонков по России)

Памятка «Электронный полис ОСАГО»

Электронный полис ОСАГО

Договор обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с 1 июля 2015 г. может быть заключен как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа (электронный полис ОСАГО). Это нововведение позволяет автовладельцу приобретать полис ОСАГО без посещения офиса страховой компании.

Электронный полис ОСАГО – это электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью страховой компании.

Получить информацию о том, какие страховые компании продают электронные полисы ОСАГО, можно на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА): www.autoins.ru.

Каско – это добровольное страхование транспортного средства (ТС) от ущерба, хищения или угона, которое приобретается по желанию владельца ТС.

Как оформить электронный полис ОСАГО

1. Приобрести электронный полис ОСАГО можно в любой страховой компании, предоставляющей подобную услугу.

2. Для оформления электронного полиса ОСАГО необходимо получить от страховой компании идентификаторы в виде логина и пароля, которые позволят вам осуществить персонализированный вход в информационную систему страховой компании через ее официальный сайт, и подать заявку на приобретение электронного полиса ОСАГО.

3. Идентификаторы (логин и пароль) должны быть переданы вам по электронной почте, смс-сообщением либо при личном обращении в офис страховой компании для последующего их постоянного использования.

После авторизации на официальном сайте выбранной страховой компании следует заполнить заявление в электронной форме для получения электронного полиса ОСАГО.

Сроки получения электронного полиса ОСАГО

Электронный полис ОСАГО направляется покупателю не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на расчетный счет страховой компании денежных средств.

Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты электронного полиса ОСАГО банковской картой на своем официальном сайте.

Дополнительно вам могут быть предложены иные способы оплаты.

Электронный полис ОСАГО будет отправлен на адрес электронной почты, указанный вами при регистрации на сайте страховой компании или при первом входе в свой электронный «личный кабинет» на сайте страховой компании. Электронный полис также будет храниться в «личном кабинете».

Вам необходимо распечатать на бумаге полис ОСАГО, полученный в электронном виде, и в случае необходимости предъявлять его сотрудникам ГИБДД.

Изменение сведений, указанных в полисе ОСАГО

В случае необходимости изменения ранее указанных сведений, например, для внесения в полис ОСАГО дополнительных водителей, вам необходимо направить в страховую компанию заявление в электронной форме.

Если вносимые изменения не требуют дополнительной оплаты, страховая компания направляет страхователю новый полис ОСАГО в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения заявления.

В случае необходимости уплаты дополнительной страховой премии страховая компания в срок не позднее двух рабочих дней с момента уплаты страхователем дополнительной страховой премии, направляет ему переоформленный (новый) полис ОСАГО в виде электронного документа.

Обратите внимание, что изменения, которые вы заявляете, должны соответствовать сведениям информационной системы РСА и (или) баз данных соответствующих государственных органов. В противном случае вы получите уведомление от страховой компании о невозможности переоформления полиса ОСАГО в электронном виде. Уведомление будет направлено в течение двух рабочих дней после даты подачи заявления об изменении сведений.

При совершении сотрудниками ГИБДД регистрационных действий в отношении транспортного средства его владелец предъявляет полис ОСАГО или распечатанную на бумаге информацию о заключении договора ОСАГО в виде электронного документа с указанием на нем номера приобретенного полиса.

Отказ в приобретении электронного полиса ОСАГО

Договор обязательного страхования не может быть заключен в виде электронного документа при выявлении несоответствия сведений, представленных страхователем, и информации, содержащейся в АИС ОСАГО.

Договор ОСАГО в виде электронного документа не может быть заключен с владельцами транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации.

Помните! Нельзя получить электронный полис ОСАГО на новые автомобили до получения государственных номерных знаков, так как указанные транспортные средства не стоят на учете в ГИБДД, и сведения о них отсутствуют в АИС ОСАГО. В этом случае полис ОСАГО необходимо получать в бумажном виде.

Как обезопасить себя от покупки фальшивого электронного полиса ОСАГО

Электронный полис ОСАГО необходимо покупать только на официальном сайте страховой компании. Любые другие способы приобретения полиса – через агентов и других посредников – незаконны. При заполнении заявки на оформление полиса четко следуйте инструкциям и не забывайте о мерах компьютерной безопасности.

Защита прав страхователя

Если вы считаете, что страховая компания нарушает ваши права, направьте письменное обращение в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; по электронной почте: fps@cbr.ru; или заполните электронную форму в интернет-приемной Банка России: www.cbr.ru.

Если у вас есть вопросы, задать их можно по телефону контактного центра:

8-800-250-40-72

(для бесплатных звонков по России)