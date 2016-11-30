Всего за 2016 год было наложено штрафов на сумму более 222 000 000 рублей.
Наибольшее количество протоколов контролирующие органы составили по ст. 3.16 КоАП РТ (Неуплата за размещение транспортных средств на платной муниципальной парковке (парковочных местах) – 30010 штрафов.
24711 протоколов было составлено по ст. 3.6 КоАП РТ (Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов).
5046 материалов составлено по ст. 3.2 КоАП РТ (Нарушение порядка организации уличной торговли). 4108 протоколов составлено по ст. 3.5 КоАП РТ (Нарушение порядка размещения наружной информации).
883 протокола составлено по ст. 2.6 КоАП РТ (Неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления), сообщается на сайте мэрии Казани.
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