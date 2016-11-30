Благодаря программе «Арендные каникулы» город пустил в дело 32 «мертвых» муниципальных помещения.

О первых итогах двух муниципальных программ поддержки малого бизнеса Казани сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.

С апреля 2016 года в Казани на торги были выставлены 66 помещений, которые непривлекательны в коммерческом плане. В обмен на их аренду предприниматели получали ощутимый бонус – два года бесплатной аренды. За это время договоры аренды заключены по 32 помещениям. В шести их них - предприниматели уже открыли дело.

По программе льготного кредитования в 2016 году из более чем 160 заявок, поданных столичными предпринимателями, 65 получили одобрение. 50 кредитов на общую сумму более 180 млн. рублей уже выданы.

В этом году сумма льготного кредитования увеличена до 10 млн. рублей сроком до трех и пяти лет. Напомним, 10% из ставки оплачивается из бюджета Казани. Основная часть – 70% проектов – участников льготного кредитования, относятся к сферам здравоохранения, обрабатывающее производство, гостиничный бизнес и т.д.