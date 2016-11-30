Коллектив школы не растерялся и грамотно выполнил эвакуацию детей. Со второго этажа детей спасали сотрудники пожарного расчета, который прибыл к месту ЧП через 6 минут поступления звонка на пульт диспетчера.

За выходные дни в школе почистили помещения от копоти, где была необходимость, покрасили. За исключением четырех кабинетов и части коридора на первом этаже, остальная часть учебного заведения открыта для занятий.