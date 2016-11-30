В Казани определены охранные зоны по отношению к более 350 объектам культурного наследия.

Об этом сегодня на аппаратном совещании в мэрии сообщила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, на котором она презентовала новый проект зон охраны. В новом документе установлены кадастровые границы земельных участков, четкие режимы и градостроительные регламенты, дается описание объектов, их координаты.

Если прежний проект зон охраны запрещал строительство в центре Казани, то сейчас установлена территория регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Согласно документу, в этой зоне допускается возведение новых зданий.

Управление архитектуры и градостроительства рассмотрело проектные документации по 6 объектам. Одно из них уже получило согласование.

Действие документа распространяется на центральную часть Казани, Адмиралтейскую слободу и на другие зоны, где располагаются культурно-исторические памятники города.