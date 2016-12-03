Председатель городского Совета ветеранов отметил огромное количество полезных сервисов, а также и наличие «шероховатостей».

Сегодня почетный гражданин Зеленодольска, председатель городского совета ветеранов Талгат Гиззатуллин получил карту жителя Татарстана. Он отметил огромное количество полезных сервисов, но подчеркнул также и наличие «шероховатостей», сообщает портал «Новости Зеленодольска».

«Я доволен, что получил карту жителя. Это удобно потому, что на ней есть много полезных сервисов, она проста в использовании. Да, есть некоторые шероховатости. Я, например, не смог оплатить с ее помощью коммунальные услуги. Думаю, это временные трудности – проект-то пилотный, – пояснил Талгат Гиззатуллин. – Но именно на карту жителя мне приходят пенсия и зарплата. Никаких сбоев нет».



Напомним, полтора месяца назад в Зеленодольске началась реализация пилотного проекта «Карта жителя Республики Татарстан». Уже в течение почти двух месяцев жители города имеют возможность записаться на прием к нужному специалисту, минуя многочасовые очереди, оформить социальные льготы и получить скидки в ряде торговых сетей.