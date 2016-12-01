Температура воздуха ночью и днем по республике составит от 10 до 15 градусов мороза.

По прогнозу синоптиков, завтра в РТ будет облачно с прояснениями. Местами пройдет снег. В отдельных районах республики - туман. Водителям стоит быть особенно внимательными, так как на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха ночью и днем по Татарстану составит от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях - до -21 градуса ниже нуля.

В ночь на 5 декабря в РТ будет облачно, с прояснениями. Также ожидается туман. Столбики термометров опустятся до -19, при прояснениях - до 25 градусов ниже нуля, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.