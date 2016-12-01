На трассе столкнулись два легковых автомобиля.
Появились подробности смертельной аварии, которая произошла на трассе в Альметьевском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Авария произошла на 12 километре трассы Альметьевск - Азнакаево. Сообщение о столкновении поступило в 11:15. В результате столкновения автомобилей «Фольксваген Поло» и «Лады», погибли 35-летний водитель отечественного автомобиля и 38-летний пассажир.
26-летний водитель иномарки доставлен в больницу травмой грудной клетки.
Loading...