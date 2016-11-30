Волейболисты казанского «Зенита» в очередном матче чемпионата России разгромили у себя на площадке красноярский «Енисей» - 3:0 (25:19, 25:18, 25:13). Андерсон и Вольвич набрали по 14 очков.
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