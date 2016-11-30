Большинство из них уже находится на согласовании в соответствующих структурах и Кабинете Министров РТ.

Уже подписаны шесть программ. Также идет подготовка проектных документов по конкретным объектам нового строительства. Завершить данную работу Рустам Минниханов поручил в сжатые сроки – до начала конкурсных процедур.

Об этом говорилось сегодня на совещании, которое прошло в Доме Правительства РТ в режиме видеоконференции. Из 876 домов, включенных в программу 2016 года, работы завершены в 831 доме. Жилищной инспекцией приняты 536 многоквартирных домов. На 1 декабря работы выполнены на 4 млрд 636 млн рублей, это 98 процентов от плана.

Что касается парков и скверов, то можно сказать, что план по реализации практически выполнен (98% выполненных работ). Осталось обустроить лифты в двух школах, до конца декабря работы будут завершены, сообщает «Татар-информ».