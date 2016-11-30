Уникальный мировой Фестиваль тортов «звездного кондитера» Рената Агзамова стартовал в Казани. Далее будут другие российские города и страны мира.

- Казань стала первым городом нашего фестиваля. Я – татарин, родился в Киеве, жил в Сочи, сейчас живу и работаю в Москве, и для меня большая честь, что фестиваль начинается на исторической родине моих предков, - поблагодарил Ренат.

Специально для казанцев был приготовлен почти двухметровый торт с видами Казани. Этот кондитерский шедевр венчает большой шоколадный полумесяц. Ренат рассказал, что шоколадные, карамельные заготовки для торта делали пять дней. Каждая деталь – это ручная работа, и это все съедобно! Саму бисквитную основу выпекали накануне ночью. Кстати, сколько весит эта красота и вкуснота, сказать сложно, но только шоколада здесь примерно 40 килограммов!

Надо ли говорить, что быстро был съеден. Но зато другие творения мастера можно посмотреть на выставке, где представлены торты, приготовленные по заказу звезд кино, театра, спорта, политики, шоу-бизнеса на их дни рождения, свадьбы, другие торжества.

Подробности – в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей».