30 ноября в клубе «Эрмитаж» состоялся VII республиканский студенческий фестиваль альтернативного творчества «Формула жизни», организатором которого является Казанский национальный исследовательский технологический университет.
В программу фестиваля вошли как музыкальные (Rap, Beatbox), так и танцевальные направления (Hip-hop, Dancehall, All Styles, Best Show). Участие в «Формуле жизни» приняли танцоры и музыканты из КНИТУ-КХТИ, КГАСУ, КазГИК, КИУ, ПГАФКСиТ, ИЭУП, КГМУ, КФУ, КНИТУ-КАИ, а также гости из Набережных Челнов.
Loading...