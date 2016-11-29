Виталий Берков - пейзажный фотограф-фрилансер в стиле «экстрим», победитель и финалист престижных российских и зарубежных фотоконкурсов: «Дикая природа России», «Первозданная Россия», «Грань: путешествия, приключения, экстрим» и множества других. Ради выразительного кадра он отправлялся к северным морям и поднимался к крутым вершинам.

- Виталий, что послужило поводом для того, чтобы стать фотографом именно в этой области - съемке природы?

- Путешествуя по своим родным местам - Приморскому краю - и наблюдая красоту окружающего мира, я захотел передать это с помощью своих снимков и показать друзьям, близким и знакомым. Затем появилось желание научиться видеть и чувствовать фотографию так, чтобы снимать цепляющие кадры даже в банальных и обыденных местах.

- Каким был первый кадр, который понравился вам самому и который вы посчитали достойным представить зрителю, коллегам?

- Это было снято на рассвете на хребте Большой Воробей, во время моего второго похода по горам Приморского края. Фотографию я назвал «Храни вас небеса». Она даже прошла в финал фотопроекта «Локальные святыни», по итогам которого позже вышла книга «Святые места России».

- Фотография для вас хобби или работа, дающая возможность достойного заработка?

- И хобби, и призвание. К сожалению (а может, и к счастью), не работа, так как пейзажная фотография практически не приносит стабильного дохода. Лишь изредка случаются продажи для книг, календарей и путеводителей.

- Какую свою съемку вы считаете самой опасной?

- Во время траверса на вершину горы Облачной. Я поднимался по узкому гребню хребта, поросшему стлаником, темнело. До вершины оставался всего лишь час, когда неожиданно все заволокло туманом и пошел сильный дождь. В таких условиях подниматься дальше стало опасно, поэтому я решил срочно попытаться найти место для ночевки. Мне повезло: в паре десятков метров я нашел горизонтальную скалу с небольшой площадкой. Ночью дождь сменился снегом, поднялся шквалистый ветер, раздирающий палатку на части, вся мокрая одежда замерзла. Наутро я выдвинулся в путь, снег прекратился. Но ветер и не думал стихать! Упираясь изо всех сил трекинговыми палками, я медленно полз на четвереньках вверх.

Холод жуткий, а ветер все норовил скинуть меня в обрыв. И пару раз он опрокидывал меня! Но я успевал зацепиться за стланик. Условия для съемки оказались очень сложные, но все-таки я пытался что-то снимать, несмотря на ураганные порывы, бросающиеся на меня...

- То есть вы любите рисковать и бросать вызов природе?

- Опасности в путешествиях всегда присутствуют, от них никуда не деться. Но нужно стараться максимально минимизировать их и быть готовым ко всему. Поэтому к каждому походу я тщательно готовлюсь, начиная от запасных комплектов одежды и заканчивая дублированием карт - беру навигатор и бумажную. Риск, если он есть, должен оправдывать цели и ни в коем случае не становиться сопоставимым с ценой вашей жизни. Не раз выручали меня навыки и умения, полученные благодаря занятиям спортом. Это футбол, акробатика, скалолазание.

- Какой самый любимый кадр?

- «Бухта красной гальки». Снята фотография на берегу острова Шкота, который является частью острова Русского. Это недалеко от Владивостока. Там приятно уединиться и наслаждаться морем, скалами и звездным небом. К сожалению, с открытием моста на остров Русский стали водить экскурсии. И потянулись вереницы людей, нарушая тишину и покой этого места. Для меня этот снимок - память об острове, каким он был до появления моста - уединенным, романтичным и немного диким...

- Можно ли самостоятельно освоить фотографию как вид искусства?

- Мой отец много снимал на пленочный фотоаппарат, и в детстве я с удовольствием помогал ему. Однако это было, по сути, игрой. А вот искусству серьезной фотографии позже я учился уже сам. Интернет помог получить необходимые знания, время дало опыт, а природное чутье подарило собственный взгляд на мир.