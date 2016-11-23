Татарстанские режиссеры экранизировали произведение татарского классика Аделя Кутуя «Тапшырылмаган хатлар» - «Неотосланные письма». Фильм на татарском языке планируют показать в конце декабря.

Передать 20 лет жизни героев произведения «Неотосланные письма» рабочей группе удалось всего за 5 месяцев съемок. При этом два из них можно считать подготовительным периодом, когда определялись локации и проходили кастинги. В фильме сняты кадры в 80 разных местах Татарстана: в деревнях и селах Высокогорского и Арского районов, а также в Камском Устье и Казани. На первый отборочный тур поступило более 700 заявок от актеров не только Татарстана, но и соседних регионов. Выбрали лишь 50 из них. Кроме того, в съемках фильма приняли участие и 12 детей. Сложнее всего было найти главных героев. Гузель Сибгатуллину и Ришата Ахмадуллина утвердили едва ли не перед самым началом съемок.

О съемках фильма в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали продюсер фильма Фарид Галлиев, звукорежиссер Ильсеяр Дамаскин, сценарист Дан Дамаскин, режиссер-постановщик Рустам Рашитов, а также актеры Гузель Сибгатуллина и Ришат Ахмадуллин.

В фильме показывается 20 лет жизни героев. Приходилось их временами как омолодить, так и состарить. Однако в силу ограниченного бюджета было принято решение адаптировать произведение к нашему времени. По словам создателей фильма, нельзя отказаться от того, что мы живем в 21-м веке, но можно минимизировать его влияние. Важно было показать современность, но не демонстрировать открыто наличие сотовых телефонов и интернета. К тому же интернет мог сыграть лишь дурную шутку, поскольку главная героиня пишет письма от руки. Тем не менее это смотрится в фильме органично. А проблемы, поднятые в произведении, актуальны до сих пор.

- Мы аккуратно относимся к наследию, но некоторые моменты нам пришлось сделать более жизненными. В оригинале главная героиня врач. С этой стезей много связано в ее жизни, но в нашей версии она побывала и в других ипостасях. Вообще сделать текст книги подходящим к фильму было сложно. Мы сначала думали о том, чтобы снять его в четырех сериях. И пока шли этой дорогой, все клеилось с трудом. Мы выпадали из хронометража серии. После было принято решение снять целый фильм и разделить его на серии. В результате получился фильм на 2 часа 10 минут и сериал из четырех серий, - сказал сценарист Дан Дамаскин.

На данный момент идут работы по монтажу фильма. Увидеть его на телеэкранах зрители смогут в конце декабря на телеканале «ТНВ». Также создали фильма планируют показать фильм в клубе деревни Большие Ковали, где снимались некоторые эпизоды.

Кстати, проект реализуется в рамках программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014 - 2020 годы». Бюджет фильма составил 3,1 млн рублей.