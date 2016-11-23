Симфонический оркестр и хор студентов Казанской государственной консерватории вернулись из гастрольной поездки по городам Германии и Италии. В общей сложности казанские музыканты дали пять концертов в Европе.

Концерты прошли в рамках международного фестиваля духовной музыки «Вина и покаяние - примирение и дружба». Этот необычный фестиваль организован Казанской консерваторией совместно с немецким музыкальным сообществом Palatina Klassik и итальянским фондом La Fondazione Pro Musica e Arte Sacra при поддержке Министерства иностранных дел Германии и Гете-института (Мюнхен - Москва).

Стартовал музыкальный форум в Казани двумя концертами, которые состоялись на сцене Государственного Большого концертного зала им. С.Сайдашева, а продолжился проект турне по Европе.

Вместе с коллективами Казанской консерватории в европейских концертах приняли участие также филармонический хор земли Саар и вокальный ансамбль музыкального сообщества Palatina Klassik. Управлял коллективами немецкий дирижер Лео Кремер. Первый концерт европейского турне состоялся в городском театре Саарлуи (Германия). Хор студентов под управлением заслуженного деятеля искусств России Владислава Лукьянова представил духовную и светскую музыку русских и татарских композиторов. Вместе с оркестром хор исполнил фрагменты из оперы Вагнера «Тангейзер» и духовное сочинение Россини Stabat Mater. На следующий день фестивальный концерт прошел в историческом музее Пфальца в городе Шпайер. Третий концерт казанские студенты дали в монастырской церкви города Ойсерталь. В этот вечер наряду с хоровой музыкой a cappella в программу вошел знаменитый Реквием Моцарта.

Далее казанцев ждала столица Италии - древний и легендарный Рим. Наши музыканты с триумфом выступили в церкви святого Игнатия Лойолы. В этом красивом храме слушатели также смогли насладиться звучанием хора a cappella и его сочетанием с оркестровой звучностью и голосами солистов. Один из концертов был посвящен памяти жертв землетрясения в итальянском городе Л`Акуила в 2009 году и землетрясений во всем мире.