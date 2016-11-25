Любите ли вы перловку так же, как и я? Жаль, что готовить ее приходится долго, а так варила бы несколько раз в неделю. Тем более есть рецепты блюд, где она хороша и вкусна.

Плов

Ингредиенты: курица - 1 тушка, перловая крупа - 1 стакан, морковь свежая и лук репчатый по 2 шт., зира - 1 ч. ложка, соль, перец по вкусу, растительное масло - 3 - 4 ст. ложки.

Крупу предварительно вымыть и отварить примерно 30 мин., промыть под проточной водой. Курицу вымыть, нарубить на небольшие кусочки. Лук и морковь почистить и нарезать соломкой. В глубокую сковороду или казанок влить растительное масло, накалить и обжарить на нем подготовленные овощи. Затем добавить кусочки курицы, помешать и потушить 10 минут. После чего наступает черед перловки. Влить 1,5 стакана воды, посолить, поперчить, добавить зиру, довести до кипения.

Затем уменьшить огонь и оставить вариться на 20 минут. Подавать со свежими или маринованными овощами.

Перловая каша с изюмом

Ингредиенты: крупа - 1 стакан, изюм - 50 г, вода - 2 стакана, молоко - 2 стакана, масло сливочное - 50 г, соль по вкусу.

Крупу промыть несколько раз. Для варки каши лучше выбрать толстостенную кастрюлю. Положить в нее крупу, влить воду и варить на медленном огне час. Затем добавить промытый изюм, соль, влить молоко и варить, помешивая, 20 минут. За 5 минут до готовности добавить сливочное масло.

Приятного аппетита!