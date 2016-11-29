В Татарстане за неделю, с 21 по 27 ноября, более 14 тысяч человек заболели ОРВИ. Пока уровень заболеваемости среди совокупного населения ниже эпидпорога на 24,9%. Когда в республике ожидается сезонный всплеск гриппа и ОРВИ? Как не стать жертвой эпидемии? Обо всем этом «КВ» рассказывает начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева.

- Лилия Рустемовна, вакцинация населения за счет средств федерального бюджета завершена. Сколько человек удалось привить от гриппа?

- В Татарстане за счет федерального бюджета привит 1313488 человек - это 34% от численности населения. Татарстанцев в этом году прививали вакцинами против гриппа «Совигрипп» для взрослых и детей, «Ультрикс» для детей старше 6 лет и «Гриппол плюс» для детей от 6 месяцев до 6 лет. Все эти вакцины содержат актуальные штаммы вируса гриппа, которые будут циркулировать в наступающем эпидсезоне.

Эпидемический подъем ОРВИ в республике пока не начался. Поэтому у работодателей все еще есть шанс позаботиться о состоянии здоровья своих сотрудников и привить трудовые коллективы в ближайшие две недели. Именно грипп является самой распространенной причиной отсутствия работника в той или иной организации. При гриппе сотрудник выпадает из работы на неделю, а при осложнениях - и вовсе на месяц. Выгоднее вложиться в вакцинацию, чем оплачивать больничные листы.

Кстати Каждый год в мире более 500 миллионов человек заболевают гриппом, от его осложнений умирают от 250000 до 500000 человек. Каждый год в мире более 500 миллионов человек заболевают гриппом, от его осложнений умирают от 250000 до 500000 человек.

- Когда татарстанцам ждать эпидемию гриппа и ОРВИ?

- Умеренный еженедельный прирост заболеваемости мы ожидаем в начале декабря. А эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ мы прогнозируем на начало и середину января. Это период, когда после новогодних праздников дети возвращаются в школы, детские сады, а взрослые - на работу. В эпидсезоне прошлого года подъем заболеваемости продолжался всего три недели благодаря высокому охвату вакцинацией населения. Тогда в Татарстане гриппом заболели 536 человек. Все они не были привиты. Надеемся, что и в этом году успешно проведенная вакцинация позволит избежать интенсивного и продолжительного подъема уровня заболеваемости.

- Что делать тем, кому по разным причинам не удалось заблаговременно привиться?

- Традиционные меры защиты от гриппа известны многим: это влажная уборка, регулярное проветривание помещений, ограничение посещений мест массовых скоплений людей, здоровый полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, промывание носовых ходов перед выходом на улицу. Необходимо также обрабатывать руки антисептическим гелем, а телефоны, планшеты и другие предметы регулярного пользования протирать гигиеническими салфетками.

- Многие люди, заболевшие гриппом, начинают активно лечить себя дома чесноком, луком, медом. Как это делать правильно, чтобы помочь организму, а не навредить?

- В чесноке, луке содержатся фитонциды, которые повышают сопротивляемость организма к инфекциям. Мед также является источником множества полезных веществ, обладает противомикробным действием. Можно делать настои из сока лука, меда и принимать их на ночь. Но надо помнить: эти продукты не уничтожают вирусы гриппа. Противовирусные лекарственные препараты не дают вирусам размножаться и предотвращают серьезные осложнения. Но применять эти средства необходимо только после консультации с врачом.