С приходом декабря наступает время самых пасмурных дней в году. Декабрь известен в народе как «лютень», «снежень», а точнее всего отражает его характер прозвище «студень» - на всю зиму землю студит. Еще его называют «просинец».

Несмотря на то что в течение почти всего месяца долгота дня близка к самой короткой, нет-нет да и проглянет сквозь хмурые облака небо, кажущееся в морозном воздухе пронзительно синим. О приметах первого зимнего месяца и прогнозах на декабрь рассказывает заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Судя по народным приметам, для зимы достаточно следующих друг за другом трех декабрьских дней, чтобы стать полноправной хозяйкой: Варвара (17 декабря) - замостит, Савва (18 декабря) - гвозди острит, а Никола (19 декабря) - прибивает.

Все, зима пришла надолго.

Но в последние годы декабри преподносили немало сюрпризов. Особо аномальным теплом отличились на территории Татарстана 10 лет этого столетия. Причем не только оттепелями в отдельные дни, но и продолжительными периодами с заметными вторжениями тепла. Так было в декабрях 2000, 2003, 2006, 2008, 2013, 2014 и 2015 годов.

В 2006 году в Казани целых 8 раз были перекрыты прежние многолетние рекорды, максимальные температуры днем до середины месяца поднимались до 4 - 5 гр. тепла. В 2008-м температурный фон до конца первой декады декабря был выше нормы на 8 - 13 гр., трижды были перекрыты температурные рекорды многолетнего ряда наблюдений на казанских метеостанциях. В 2011 году мощный натиск атлантического тепла поднял температуру воздуха на 4 - 6 гр. выше нормы, удерживая ее в течение третьей декады декабря до самого Новогодья. В 2013 и 2014 годах в течение всего декабря отмечались средние температуры до 3 - 5 гр. выше многолетней нормы. Причем аномально высокий фон не исключает, что в отдельные дни температуры понижались до 25 - 30 градусов мороза.

И, конечно, особо интересен прошлогодний декабрь с частыми и существенными перепадами температуры. В первых двух декадах было несколько «дебютов» настоящей зимы с морозцем и хорошими снегопадами, но под влиянием интенсивных волн тепла температура вновь быстро повышалась до оттепелей, снег благополучно таял. Такие «погодные качели» ставили под сомнение возврат зимнего характера погоды к Новогодью.

В начале третьей декады после очередной оттепели на несколько дней вернулись морозы, выпавший снег вновь укрыл подтаявшие было дороги, причем сугробы заметно подросли. Но снова очередная мощнейшая волна тепла, прокатившаяся по Западной Европе, устремилась к Татарстану. 22 декабря был перекрыт абсолютный максимум этого дня, температура воздуха достигла рекордного значения - 3,8 гр. тепла.

Такой температурный фон на целых 8 градусов превысил многолетнюю норму этого дня. От снежного покрова на улицах не осталось и следа. Оттепель затянулась на 4 дня. И только с 25 декабря активный перенос тепла сменился затоком холода из Арктического бассейна. Смена атмосферных процессов сопровождалась снегопадами, метелями, штормовым ветром, заносами, местами сильной гололедицей на дорогах. Температура быстро понизилась и вернулась в рамки климатической нормы. Так что настоящая зима установилась только ближе к концу месяца.

Аномалии связаны и со снежным покровом. Так, весь декабрь 2008 года был практически бесснежным - снег лег только в конце месяца. 2011 год также был малоснежным, осадков выпало всего до половины месячной нормы. В противовес этим декабрям можно вспомнить суперснежную аномалию 2010 года. В Казани было зафиксировано выпадение рекордных 150 миллиметров снега при норме 38 миллиметров, то есть выпало 4 месячных нормы (!). Декабрь 2010 год вошел в климатические летописи не только по причине небывало большого количества осадков, но и из-за рекордной высоты снежного покрова впервые за весь период многолетних наблюдений, достигшей 50 - 70 см. Обычно высота снежного покрова в конце декабря в среднем не превышает 7- 18 сантиметров. Вот такая противоречивая репутация сложилась у декабря месяца за последние годы.

По предварительному прогнозу синоптиков, в нынешнем декабре в Казани и пригородах ожидается нормальная зима, соответствующая многолетним климатическим показателям: предполагаемая cреднемесячная температура - около 9 гр. мороза.

Ожидаемое количество осадков - до 35 миллиметров, что несколько меньше обычного. Большая часть осадков в виде пушистых снегов придется на вторую морозную половину декабря. В первые дни месяца ожидается температура днем 8 - 10, ночью до 13 - 15 гр. мороза. С середины первой декады пройдет снег, местами слабая метель, ночные морозы до 16 - 18 градусов. В конце первой десятидневки на короткое время потеплеет до оттепели, пройдут осадки в виде мороси и мокрого снега, на дорогах снова станет скользко.

Всю вторую декаду облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура ночью 9 - 14, при прояснениях до 15 - 20, днем 7 - 12 гр. В третьей декаде обычно циклонические вихри приносят метели и усиление ветра.

Преобладающие температуры ночью 8 - 13, при прояснениях до 18 гр., днем до 3 - 8 гр. мороза. В отдельные дни вероятно потепление - днем -3, +2 гр. К встрече Нового года сохранится облачная умеренно морозная погода. Из-за перепадов температуры на дорогах всю зиму сохранится гололедица.