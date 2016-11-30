В Набережных Челнах зафиксирован новый вид телефонного мошенничества.

Злоумышленники рассылают СМС, замаскированные под банковские оповещения. Уведомления содержат примерно следующий текст: «900: Уважаемый клиент! Заявка на списание 9418,52 руб. принята. Инфо 8 (код оператора) - телефон». От подобных действий пострадали двое жителей автограда, сообщают сотрудники отделения по связям со СМИ УМВД РФ по городу Набережные Челны.

Мошенники рассчитывают на то, что получатели сообщения не обратят внимания на номер отправителя, а, увидев в начале текста цифру 900, спутают ее с коротким телефонным номером, которым пользуются некоторые кредитные учреждения, и поверят уведомлению.

Так, СМС похожего содержания получил 52-летний житель Набережных Челнов - с текстом о списании денег с его банковского счета. Мужчина забеспокоился, так как никаких операций не осуществлял, и позвонил по указанному в СМС телефону. Ответивший на звонок мужчина представился работником банка и предположил, что деньгами пытаются завладеть мошенники. Лжесотрудник банка порекомендовал челнинцу обезопасить свой счет, выполнив ряд операций в банкомате. Однако после этого потерпевший лишился 28 тыс. рублей.

Другой житель города, сам того не зная, перечислил мошенникам более 107 тыс. рублей. К слову, 66-летний челнинец сразу же после произошедшего отправился в свое банковское учреждение. Но в этот день кредитное учреждение было закрыто в связи с выходным днем.

Как установили сотрудники полиции, в обоих случаях абонентские номера, с которых приходили банковские оповещения и звонили злоумышленники, зарегистрированы в Самарской области.

Чтобы не попасться на уловки аферистов, следует обратить внимание на следующие моменты.

Изначально мошенники не владеют информацией о том, какая карта и какого банка есть у потерпевшего, а также не знают о ее балансе. Все это они пытаются узнать, задавая умело сформулированные вопросы. Ни в коем случае не сообщайте им информацию о своей карте!

Кредитные учреждения при рассылке СМС по картам всегда обращаются адресно (по имени и отчеству). Также в сообщении от имени банка могут указываться последние цифры номера карты держателя. При необходимости связаться с банком предлагается звонить в контактный центр банка по телефонам, указанным на банковской карте клиента, а не по тем номерам, что обозначены в самом сообщении.

Некоторые банки рассылают СМС с коротких номеров, а официальные номера контактных центров используются только для приема входящих звонков. СМС-сообщения с номеров call-центров не рассылаются.

Если все же полученное СМС вызывает сомнения или тревогу, необходимо сразу позвонить в контактный центр банка по официальным телефонам, номера которых размещены на оборотной стороне карты или сайте банка.