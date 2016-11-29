3 декабря в Российской Федерации третий год отмечается День Неизвестного Солдата.

В 1966 году в Москве у Кремлевской стены в Александровском саду появилась самая известная в нашей стране могила с надписью «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Генеральным штабом Вооруженных сил РФ в 2001 году рассекречены данные о безвозвратных потерях армии нашей страны с 1900 года. Они составили 12132668 солдат и офицеров по списочному составу. И хотя это, конечно, далеко не все погибшие военнослужащие-россияне, место гибели известно лишь у половины из них. Это значит, что юридически около 6 миллионов солдат и офицеров нашей армии, которые не вернулись с фронта в ХХ веке, считаются пропавшими без вести.

Среди главных задач общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» - розыск сведений о судьбах военнослужащих, считающихся пропавшими без вести. Инициаторы движения понимают, что поисковая и архивная работа должна вестись не по праздничным датам и не в сезон, а постоянно и на профессиональной основе.

Но прежде всего необходимо политическое решение на уровне государства о юридическом признании всех военнослужащих, судьба которых неизвестна, которые не числятся среди дезертиров и предателей, погибшими при исполнении воинского долга.

Эта проблема и моральная, и социальная. Мы единственное государство в мире, не признавшее миллионы своих защитников, отдавших жизнь в боевых конфликтах, погибшими.

Что такое быть семьей пропавшего без вести, помнят миллионы наших сограждан. Ведь если не вернувшийся с войны кормилец семьи юридически погибшим не считается, то государство не обязано компенсировать вдовам и детям ни моральный, ни материальный ущерб. Чувство без вины виноватого остается в душе десятков миллионов россиян до сих пор.

Понимание актуальности этой проблемы подчеркнули в своем обращении к Президенту РФ В.Путину ветераны Великой Отечественной войны Республики Татарстан еще в 2013 году. Вопрос о признании погибшими всех без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на которых нет компрометирующих данных, постоянно обсуждается на заседаниях Комиссии Общественной палаты РФ по проблемам национальной безопасности и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов.

Но сколько бы мы ни говорили в День Неизвестного Солдата о необходимости увековечить память дедов и прадедов, воспитать на примере их подвига молодые поколения, новых защитников Отечества, это так и останется пустым звуком, пока не признаны погибшими те, кто остался лежать на поле брани или в безымянных рвах фашистских лагерей. Имя того, кто считается пропавшим, а значит, живым, невозможно увековечить.

3 декабря, День Неизвестного Солдата, - еще один повод вспомнить, что только в Республике Татарстан до сих пор около 180 тысяч так называемых пропавших без вести в годы Второй мировой войны.

В казанском парке Победы открыт историко-мемориальный комплекс «Книга Памяти». Выделены три ставки сотрудников. Но для начала систематической поисковой работы по розыску сведений о погибших земляках нет элементарного - компьютеров, принтера.

А время не ждет: уже детям погибших фронтовиков по 80 лет, уже внукам под 70.

Пора сделать архивный розыск пропавших без вести красноармейцев профессиональным делом при постоянной и ощутимой государственной поддержке. Необходимо финансирование не только поисковых экспедиций, фестивалей и конкурсов, реконструкции воинских надгробий. Важно, чтобы профессиональную помощь в розыске сведений о своих родственниках наши сограждане получали круглый год от специалистов соответствующей квалификации. Главное, чтобы татарстанцы знали, куда можно обратиться за методической помощью.

Сейчас электронная Книга Памяти Республики Татарстан доступна каждому посетителю парка Победы в Казани и Музея-мемориала Великой Отечественной войны в Казанском кремле. Знают о ней и более 2 тысяч семей Татарстана, получивших извещения с данными о гибели своих родственников в годы Второй мировой войны только в 2015 - 2016 годы. Розыскную работу ведут сотрудники мемориала «Книга Памяти» и активисты ассоциации «Клуб воинской славы». И делают они это с помощью учащихся казанских гимназий №6, 96, 139, школ №23, 38, 67. В ходе маршей памяти по районам Татарстана сами юные поисковики раздают извещения с теми сведениями, которые семьи ждали 75 лет.

Только в этом году активисты ассоциации «Клуб воинской славы», курсанты школы юного поисковика Дворца детского творчества им. А.Алиша, дома детско-юношеского туризма и экскурсий Ново-Савиновского района «Простор» и центра дополнительного образования детей «Заречье» в составе маршей памяти побывали в Актанышском, Альметьевском, Верхнеуслонском, Кукморском, Лаишевском, Нижнекамском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Тетюшском районах республики.

Большая работа проведена в Казани. И мы готовы помочь жителям всех регионов Татарстана, которые обратятся за помощью.

Увидеть результаты нашей работы можно на сайтах www.kremnik.ru, www.tatfrontu.ru, в парке Победы и Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле.