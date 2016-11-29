Делать добрые дела участникам I открытого форума «Добрая Казань: развитие культуры благотворительности» не в диковинку. В рамках форума, прошедшего на этой неделе в Казанской Ратуше, каждый из его участников мог выступить не только в роли спикера или слушателя, но и в привычной для него роли благотворителя. Для этого было достаточно оформить подписку на городскую и республиканскую прессу в подарок родственникам или социальным учреждениям. К акции АО «Татмедиа» «Подари подписку - 2017» присоединились представители самых разных общественных организаций со всей республики.

Фарид Мифтахов, председатель правления Национального благотворительного фонда «Булгар»:

- Выписал «Казанские ведомости», в том числе и в поддержку акции «Добрая Казань», для Нурлатского детского дома. Читаю газету, поскольку живу в Казани, интересуюсь жизнью города. Думаю, если даже каждый тысячный человек в миллионном городе будет подписывать других на печатные издания, произойдет популяризация средств массовой информации. Это даст не столько материальную, сколько духовную поддержку населению. В связи с этим хотелось бы, чтобы на страницах изданий было больше позитива, рассказов о добрых делах и благотворителях. К сожалению, на телевидении и в интернете сейчас больше негативной информации. , председатель правления Национального благотворительного фонда «Булгар»:- Выписал «Казанские ведомости», в том числе и в поддержку акции «Добрая Казань», для Нурлатского детского дома. Читаю газету, поскольку живу в Казани, интересуюсь жизнью города. Думаю, если даже каждый тысячный человек в миллионном городе будет подписывать других на печатные издания, произойдет популяризация средств массовой информации. Это даст не столько материальную, сколько духовную поддержку населению. В связи с этим хотелось бы, чтобы на страницах изданий было больше позитива, рассказов о добрых делах и благотворителях. К сожалению, на телевидении и в интернете сейчас больше негативной информации.

Наталья Спиридонова, жительница Казани:

- Постоянно выписываю газету для своего папы, казанца в третьем поколении. Хотя ему уже много лет - 86, он до сих пор эрудирован, активен и жизнелюбив. Ему интересно все, что творится в городе. Папа читает много прессы - республиканской, российской. По сложившейся традиции на «Казанские ведомости» он подписывается сам или просит меня, а другие газеты покупает в киоске. И хотя папа владеет интернетом, по его признанию, у него есть потребность в печатной прессе: газету можно взять в руки, полистать, оставить на память… Я тоже вместе с ним черпаю из вашей газеты много полезной информации. , жительница Казани:- Постоянно выписываю газету для своего папы, казанца в третьем поколении. Хотя ему уже много лет - 86, он до сих пор эрудирован, активен и жизнелюбив. Ему интересно все, что творится в городе. Папа читает много прессы - республиканской, российской. По сложившейся традиции на «Казанские ведомости» он подписывается сам или просит меня, а другие газеты покупает в киоске. И хотя папа владеет интернетом, по его признанию, у него есть потребность в печатной прессе: газету можно взять в руки, полистать, оставить на память… Я тоже вместе с ним черпаю из вашей газеты много полезной информации.

Елена Голованова, директор Елабужского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

- Оформила подписку на «Казанские ведомости» для нашего интерната. Подписалась на издание впервые и думаю, оно будет полезно и нашим сотрудникам, и подопечным. Конечно, мы по мере возможности стараемся поддерживать местные и республиканские печатные издания. В интернате проживают 130 человек - это люди разного возраста, с разными заболеваниями, и всем им интересно то, что происходит за стенами интерната. Мы рады, что благодаря форуму «Добрая Казань» подружились с еще одним популярным изданием!

, директор Елабужского дома-интерната для престарелых и инвалидов:- Оформила подписку на «Казанские ведомости» для нашего интерната. Подписалась на издание впервые и думаю, оно будет полезно и нашим сотрудникам, и подопечным. Конечно, мы по мере возможности стараемся поддерживать местные и республиканские печатные издания. В интернате проживают 130 человек - это люди разного возраста, с разными заболеваниями, и всем им интересно то, что происходит за стенами интерната. Мы рады, что благодаря форуму «Добрая Казань» подружились с еще одним популярным изданием!

P. S. О том, где будут еще читать в 2017 году «Казанские ведомости», читайте в номере вторника на следующей неделе.