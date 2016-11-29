8 декабря в Казани в детском центре «Экият» пройдет гала-концерт республиканского фестиваля творчества людей с ограниченными физическими возможностями «Возьмемся за руки, друзья!»

Данный фестиваль проводится с 2008 года. Идея его создания родилась спонтанно.

- Мысль о создании такого фестиваля возникла во время посещения интерната №6. Там мы увидели, насколько прекрасно танцевали глухонемые дети, и решили в первый раз попробовать провести такое мероприятие. В 2008 году в фестивале приняли участие воспитанники двух интернатов Казани, через год - уже шести. С 2013 года фестиваль приобрел статус республиканского, - рассказала журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель фестиваля, заместитель главы администрации Советского района Казани Айсылу Хамзина.

Кстати, в фестивале принимают участие не только дети, но и взрослые. В этом году заявки на участие отправили уже 20 специализированных интернатов со всего Татарстана. Около 150 - 160 людей с ограниченными возможностями станут участниками гала-концерта. Фестиваль уже который год доказывает, что у людей с ограниченными возможностями нет ограничений. То, что они показывают на сцене, нужно увидеть хотя бы один раз. Попасть на фестиваль смогут все желающие: вход на мероприятие бесплатный. Фестиваль проводится полностью за счет средств благотворителей.

- В первый год для проведения фестиваля нам нужно было арендовать помещение, требовались звукоаппаратура, оформление и так далее. Через два года те люди, которые работали с нами, сказали, что больше денег с нас брать не будут. Это шло от сердца. К счастью, не всегда деньги играют главную роль. Фестиваль дает участникам возможность расти, изменить жизнь к лучшему, - отметила Айсылу Хамзина.

К примеру, после участия в фестивале изменилась жизнь талантливого парня Алексея Романова, который играет на фортепиано без кистей рук. Его рекомендовали оркестру La Primavera Рустема Абязова. Недавно Алексей приехал из гастролей в Финляндии.

Во время пресс-конференции Ислам Рамазанов, один из участников гала-концерта, зачитал два своих стихотворения - «Ода моей маме» и «Корабль». Сделал он это очень выразительно, трогательно и эмоционально. Прочитанные Исламом строки коснулись сердца каждого, кто сидел в зале.

- Я помню, как впервые участвовал в фестивале. Тогда для меня это было что-то очень интересное и неожиданное. Это стимул в жизни: выступив один раз, подсознательно ты весь следующий год ждешь участия, готовишься, придумываешь новые номера. Большим плюсом данного фестиваля является то, что у него нет определенного жанра, профиля. Он охватывает все сразу. Это возможность выйти в свет, почувствовать себя нужным. Многие участники делают то, что не дано другим. Хочу сказать, что не нужно бояться себя проявлять, - рассказал о своих ощущениях Ислам Рамазанов.