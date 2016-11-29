Ежегодно россияне жертвуют в благотворительные некоммерческие фонды свыше 140 млн рублей.

Татарстан в целом и Казань в частности входят в пятерку наиболее активных и стабильных участников благотворительного движения.

Неудивительно, что именно в столице нашей республики состоялся I открытый форум «Добрая Казань: развитие культуры благотворительности».

Кстати Проект «Добрая Казань» - один из 12 приоритетов развития столицы РТ. Более 15 тысяч человек в городе занимаются волонтерской деятельностью. Проект «Добрая Казань» - один из 12 приоритетов развития столицы РТ. Более 15 тысяч человек в городе занимаются волонтерской деятельностью.

Первый казанский форум добра поддержали такие известные в России персоны, как президент «Русфонда» Лев Амбиндер, член Общественной палаты РФ, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, руководитель набирающего популярность среди россиян сервиса «Добро Mail.ru» Александра Бабкина и другие. Всего же на «Добрую Казань» приехали более 500 участников.

Видеообращения участникам адресовали звезды российского кино - учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский и соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова.

- Любая помощь, даже самая маленькая, может превратиться в большую яркую жизнь. Я в это верю, - сказал, в частности, Константин Хабенский.

Чулпан Хаматова призналась, что мечтает о том, чтобы Казань стала первой в благотворительном движении в России.

- Для меня мой родной город - это первая столица. Я верю, что она станет первой в стране и в благотворительности, - сказала Чулпан Хаматова. - Желание делать добро, помогать нуждающимся, участвовать в благотворительности должно стать нормой жизни для всех людей.

Мэр Казани Ильсур Метшин, приветствуя участников форума, поддержал слова нашей знаменитой землячки и высказал уверенность в том, что казанцам по силам сделать свой город первой благотворительной столицей России.

- Казань должна по праву называться добрым городом, - считает Ильсур Метшин. - Хочется, чтобы улыбки на улицах нашего города стали нормой, а совершать добро, творить благо стало обычным делом.

Градоначальник ознакомил гостей форума с некоторыми благотворительными проектами Казани 2016 года, в частности, с «Дневником добрых дел». Напомним, в начале учебного года каждый ученик начальных классов города получил в дар эту книгу.

- Мы не ждали такого шквала положительных отзывов от родителей, - признался Ильсур Метшин. - А они в свою очередь не подозревали, что у детей есть такая мощная потребность в добрых делах. «Дневник добрых дел» - это отличный воспитательный инструмент.

Если обратиться к истории Казани, то город издавна славился своими меценатами и благотворителями. Это купцы Шамов, Алафузов, Апанаевы и другие. В советские годы это Асгат Галимзянов. Казанцам свойственны доброта, желание жертвовать. Это отметил и президент «Русфонда» Лев Амбиндер.

- С нашим НКО сотрудничают 65 филиалов ВГТРК, в том числе и ваш. Каждый четверг на этом канале выходят небольшие сюжеты о татарстанских детях, которым нужна помощь в лечении, - сказал Лев Сергеевич. - Во время региональных трансляций мы заметили, что татарстанцы гораздо больше жертвуют детям из своей республики, чем люди в других регионах страны своим больным маленьким жителям.

Испокон веков российский народ стремился делать добрые дела. Люди готовы помогать нуждающимся, готовы жертвовать, но только боятся быть обманутыми, натолкнуться на мошенников, аферистов. Это одна из причин, по которой благотворительность в России не так популярна, как в западных странах.

Чтобы россияне поверили некоммерческим фондам, организациям, необходимо тесное сотрудничество со СМИ.

- Благотворительные фонды, особенно небольшие, без поддержки газет, журналов, интернет-изданий обречены на провал, - уверен президент Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. - Именно журналисты рассказывают о деятельности НКО, о тех, кому они помогают. Читатели верят авторам и охотно откликаются на призывы. Только необходима системность в этой работе.

О системности публикаций говорили и руководители крупных благотворительных фондов.

- Рассказы о нуждающихся детях и подробные отчеты о полученных и израсходованных средствах печатаются в нашей газете, на федеральном канале еженедельно выходят телесюжеты, - говорит Лев Амбиндер. - Системность публикаций, прозрачность денежных поступлений и стабильные отчеты помогли нам завоевать доверие у россиян. За год «Русфонду» удается собрать более 1,5 млрд рублей пожертвований.

Доверие к фондам может помочь завоевать и сервис «Добро Mail.ru», заявила его руководитель Александра Бабкина.

- У нас есть инструменты, с помощью которых мы можем узнать о надежности НКО, какова его деятельность, кто его учредители и стоит ли ему доверять, - говорит Александра. - И мы можем поделиться этой информацией с теми, кто хочет перечислить на счета деньги. Порядочность благотворительных фондов, которые сотрудничают с нашим сервисом, мы гарантируем.

Продвигая благотворительное движение, не стоит забывать о воспитательном аспекте, считает главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

- Пять лет назад к нам обратился житель Казани, который захотел восстановить церковь в своей родной деревне Карабаян, - говорит Венера Якупова. - Мы стали его информационным проводником, на протяжении этих лет рассказывали, как продвигается его затея. Итог получился потрясающим даже для нас. Сельчане откликнулись на призыв. Каждый пожертвовал сколько смог, помогал в строительстве церкви. Идея сплотила жителей, некогда полузаброшенная деревня ожила. Наши обращения к районному руководству не остались без внимания. В Карабаяне появились новая дорога, водопровод и другие блага цивилизации. Вот такие взаимные идеи, проекты, когда газеты системно рассказывают о добрых делах, ключевое место в которых занимают люди и их благотворительные поступки, воспитывают не только детей и молодежь, но и взрослое население.