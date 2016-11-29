Советский районный суд Казани начал рассмотрение уголовного дела 39-летнего злоумышленника, который ограбил банк. Мужчина обвиняется в ограблении банка.

Напомним, что ограбление произошло в сентябре. Сотрудница банка открывала дверь офиса, неизвестный проник в здание вместе с ней. Мужчина угрожал ножом и требовал деньги. В результате было похищено более 1,5 млн рублей. Сотрудники полиции быстро вышли на след злоумышленника и задержали его.

По данномсу факту было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ. Сегодня суд начал рассмотрение уголовного дела.