Частичное ограничение движения продлится до 16 декабря.
Временное ограничение движения на ул. Н.Ершова связано с работами по устройству приямков для горизонтально направленного бурения при прокладке канализации. На время работ будет действовать альтернативная схема движения. С ней можно ознакомиться в распоряжении заместителя руководителя Исполкома Казани, сообщается на сайте мэрии города. Напомним, что в Казани также частично закрыты для движения транспорта ул. Зур Урам и ул. Московская. А с 27 декабря по 31 декабря и 2 января движение будет ограничено на ул. Кремлевская.
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