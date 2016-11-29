1500 из них совершены с помощью интернета, сообщили сегодня на брифинге в УМВД России по Казани.

На первой строчке среди популярных преступлений в сфере мошенничества – это обман, схема которого заключается в присланном сообщении на телефон о том, что родственник абонента попал в беду. 550 преступлений совершены по видом продажи или покупки транспортных средств в интернете. Еще одна популярная разновидность мошенничества – это СМС о блокировке банковской карты.



Рекомендуется быть внимательными и бдительными, чтобы не попасть на уловки мошенников. О разных схемах преступлений в сфере мошенничества вы можете прочитать в серии статей «Тили-тили-простофили» на нашем сайте.