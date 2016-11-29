В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Международного дня отказа от курения в 2016г. и проведению Всемирного дня без табака в 2017г., Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводит конкурс среди школьников 10-11 классов на тему «Молодежь без табака», сообщает пресс-служба ведомства. Конкурс проводится с 10 ноября 2016 года до 25 декабря 2016 года.

На конкурс принимаются материалы в виде сочинений (эссе).

Внимание!!! Материалы, скачанные из интернета, к участию в конкурсе не допускаются.

Для участия в конкурсе необходимо прислать конкурсные работы по электронной почте: VRED_KURENIA2016@mail.ru.

Работы также принимаются специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а, каб. 26 и специалистами территориальных отделов Управления (http://16.rospotrebnadzor.ru/325) до 25 декабря 2016г.

Представленные материалы должны сопровождаться анкетой участника. В анкете нужно указать сведения об авторе работы, в том числе контактный телефон, e-mail адрес, номер школы.

Победитель (I место) и участники, занявшие по итогам конкурса II-III места, награждаются дипломами и памятными подарками.

Положение о конкурсе смотрите на сайте Управления. Более подробную информацию можно получить, позвонив по телефону 8 (843) 273-16-34, или обратившись в территориальные отдела Управления, расположенные в районах Республики Татарстан (http://16.rospotrebnadzor.ru/325).

Итоги конкурса будут подведены в начале 2017 года.