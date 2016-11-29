Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в связи с предстоящими новогодними праздниками организовано тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров

Звонки от населения будут приниматься в период с 1 декабря по 20 декабря 2016 года, на горячую линию Консультационного центра для потребителей по телефону: (843) 221 90 16 ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 13.00.

Кроме того, звонки принимаются также по телефонам Управления Роспотребнадзора: (843) 273-15-83, 89172248794 (по вопросам возврата денежных средств и обмена некачественного товара). Звонки по телефонам Управления будут приниматься: понедельник-четверг с 10.00 до 17.00, пятница: с 10.00 по 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.