Возможность принять участие в республиканской акции «Подари подписку - 2017» представилась депутатам Госсовета РТ на 23-м заседании Государственного Совета Республики Татарстан, состоявшемся в понедельник на этой неделе.

Приятно, что для многих из них оформление подписки на «Казанские ведомости» в подарок нуждающимся стало доброй традицией. Так, заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова призналась, что любит нашу газету. Она считает, что «Казанские ведомости» - то что надо для семейного чтения.

- Я выписала газету для своей мамы и Кукморского многопрофильного лицея, который носит имя моего отца Атласа Булатова. Рада, что с моей помощью в Казани издание будут читать и в Республиканском специализированном доме ребенка, где я являюсь членом попечительского совета. Просто не представляю жизни без прессы! Рабочий день начинается у меня с чтения газет. И хотя электронные СМИ бегут впереди жизни, без печатных СМИ не обойтись, - сказала Римма Атласовна. - Я выписала газету для своей мамы и Кукморского многопрофильного лицея, который носит имя моего отца Атласа Булатова. Рада, что с моей помощью в Казани издание будут читать и в Республиканском специализированном доме ребенка, где я являюсь членом попечительского совета. Просто не представляю жизни без прессы! Рабочий день начинается у меня с чтения газет. И хотя электронные СМИ бегут впереди жизни, без печатных СМИ не обойтись, - сказала Римма Атласовна.

В рамках акции «Подари подписку - 2017» заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова выписала республиканские издания для Елабужского детского дома и хосписа Фонда им. Анжелы Вавиловой. Теперь нашу газету будет получать близкий родственник Татьяны Николаевны, для которого она оформила подписку. Татьяна Николаевна рассказала, что читает «Казанские ведомости» очень давно:

- Ценю издание за профессиональный, компетентный, разносторонний взгляд на проблемы, особенно социального характера. В тяжелые 90-е годы, когда я работала в управлении соцзащиты Казани, газета со своих страниц проводила колоссальную разъяснительную работу для пожилых, инвалидов, многодетных семей, детей-сирот. Выполняет эту функцию газета и сейчас. Замечательно, что в ней всегда есть что почитать, и я читаю ее с удовольствием. А однажды даже удалось выиграть в конкурсе, посвященном Татьяниному дню! - Ценю издание за профессиональный, компетентный, разносторонний взгляд на проблемы, особенно социального характера. В тяжелые 90-е годы, когда я работала в управлении соцзащиты Казани, газета со своих страниц проводила колоссальную разъяснительную работу для пожилых, инвалидов, многодетных семей, детей-сирот. Выполняет эту функцию газета и сейчас. Замечательно, что в ней всегда есть что почитать, и я читаю ее с удовольствием. А однажды даже удалось выиграть в конкурсе, посвященном Татьяниному дню!

Для Лилии Мавриной, секретаря Госсовета РТ и депутата Госсовета РТ, курирующего Советский район Казани, подписка на «Казанские ведомости» нуждающихся семей стала традицией:

- По привычке выписываю для ветеранов, многодетных семей и других нуждающихся категорий населения различные издания, которые, как считаю, помогут им скрасить жизнь. Так, в этот раз подписала на «Казанские ведомости» 7 семей Советского района, находящихся в настоящее время в непростой жизненной ситуации. - По привычке выписываю для ветеранов, многодетных семей и других нуждающихся категорий населения различные издания, которые, как считаю, помогут им скрасить жизнь. Так, в этот раз подписала на «Казанские ведомости» 7 семей Советского района, находящихся в настоящее время в непростой жизненной ситуации.

Депутат Госсовета РТ Марат Шагитов поддержал акцию АО «Татмедиа» «Подари подписку», оформив подписку на наше издание для ветеранов ВОВ Азинского округа.

- В своем округе мы постоянно проводим мероприятия по поддержке наших ветеранов. Подписка ветеранов на печатные издания стала для нас уже доброй традицией. Думаю, узнать из первых рук из свежего номера газеты новости города и иметь под рукой программу телепередач никому не будет лишним, - рассказал Марат Фаатович. - В своем округе мы постоянно проводим мероприятия по поддержке наших ветеранов. Подписка ветеранов на печатные издания стала для нас уже доброй традицией. Думаю, узнать из первых рук из свежего номера газеты новости города и иметь под рукой программу телепередач никому не будет лишним, - рассказал Марат Фаатович.

Фатих Сибагатуллин, депутат Госдумы РФ, глядя на коллег, не удержался и выписал «Казанские ведомости» для своих родных.

- Я читаю прессу и на русском, и на татарском языках. Думаю, интернет и современные гаджеты никогда не заменят печатные издания! - резюмировал он. - Я читаю прессу и на русском, и на татарском языках. Думаю, интернет и современные гаджеты никогда не заменят печатные издания! - резюмировал он.

Среди участников мероприятия «КВ» повстречали и давнего друга газеты - татарского писателя, депутата Госсовета РТ Разиля Валеева, который признался:

- Выписал «Казанские ведомости» и домой, и на работу. Потому что я патриот своего города и вашей газеты, где мне много раз приходилось выступать в роли автора. Мой выбор пал на городскую газету потому, что на страницах издания больше всего освещается жизнь нашей Казани. - Выписал «Казанские ведомости» и домой, и на работу. Потому что я патриот своего города и вашей газеты, где мне много раз приходилось выступать в роли автора. Мой выбор пал на городскую газету потому, что на страницах издания больше всего освещается жизнь нашей Казани.

Депутат Госсовета РТ Татьяна Воропаева также оформила подписку на нашу газету:

- Я подписала на «Казанские ведомости» социальный приют для детей и подростков «Забота» в Алексеевском районе и Алькеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов. На страницах газеты пишут об актуальных городских событиях, и я ее с удовольствием читаю. - Я подписала на «Казанские ведомости» социальный приют для детей и подростков «Забота» в Алексеевском районе и Алькеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов. На страницах газеты пишут об актуальных городских событиях, и я ее с удовольствием читаю.

Напоминаем, республиканская акция «Подари подписку - 2017» продлится до 18 декабря. До этого дня оформить подписку в подарок, выступив в роли благотворителя конкретного лица или социального учреждения, может каждый житель республики в любом почтовом отделении Татарстана.