Овен

Не исключены неожиданные события, в результате чего в вашу жизнь войдет новое и удивительное. Возможно, многое в работе будет зависеть от одного человека, важно лишь принять правильное решение и сделать нужный выбор. Поступившая информация окажется полезной не только вам.



Телец

Будет много хлопот и забот на работе и дома.

Причем в своих поступках вам придется оглядываться на мнение и желания окружающих. Это не помешает продвинуться по служебной лестнице еще немного, в этом можно рассчитывать и на помощь друзей или ваших хороших знакомых.



Близнецы

Обстановка на работе потребует от вас заняться самообразованием. Не исключены непредвиденные денежные траты. Придется много перемещаться - это нужно для решения деловых и семейных вопросов. Постарайтесь избегать рискованных ситуаций и не старайтесь прыгнуть выше головы.



Рак

Неделя пройдет как обычно. Однако в конце рабочей пятидневки могут возникнуть препятствия в делах, с которыми вы тем не менее легко справитесь. Финансовые затруднения окажутся, к счастью, временными, поскольку вполне возможен возврат вам давнего долга, а это все-таки немалая сумма.



Лев

У вас появится возможность что-то изменить в своей жизни благодаря новой информации. Следует только быть внимательным и осторожным - шаги ваши должны быть продуманы, не поддавайтесь эмоциям и первому впечатлению. В личной жизни возможен переход на новый уровень.



Дева

Пришла пора задуматься о новом месте работы. Поможет вам сделать правильный шаг в этом направлении обострившаяся интуиция. Не раздражайтесь, даже услышав нелепые, с вашей точки зрения, предложения (особенно это касается женщин): не исключено, что одно из них принесет вам выгоду.



Весы

Вы способны убедить в своей правоте человека, с которым очно и заочно ведете давний спор. Ждите неожиданные известия от своих друзей. Ваше стремление как можно сильнее разнообразить свою жизнь сейчас может выйти боком, будьте умеренны в своих желаниях. Общение с любимым принесет покой в душе.



Скорпион

Кое-что у вас на этой неделе не получится, но через некоторое время ситуация сложится таким образом, что выгода к вам придет во всех делах. Не исключены события, которые определят вашу жизнь на ближайшие несколько месяцев. Будьте только открыты всему новому, что стучится в дверь.

Стрелец

Резких перемен на работе не предвидится, все течет плавно и размеренно. Потребуется подтвердить свой авторитет в выполнении совместного проекта с бывшими коллегами.

Ожидайте улучшения своего материального положения. Удачное время для любви и бракосочетания.



Козерог

Начало недели обещает спокойное течение дел, стабильные отношения с коллегами и искренность в общении с любимым. К концу недели положительно решится спорный вопрос, который неожиданно встал перед вами. При этом следует проявить максимум выдержки и дипломатичности.



Водолей

Сейчас вы чересчур серьезны и озабочены, возможно, из-за финансовой нестабильности. Если дадите волю своим эмоциям, то можете совершить непростительный поступок, исправить который будет непросто. Не допускайте пренебрежения по отношению к коллегам, чтобы не вызвать недовольства начальства.



Рыбы

Не отказывайте никому в общении - вам сейчас необходимо обновить контакты, только тогда ваши дела сдвинутся с мертвой точки. В конце недели не исключена неблагоприятная энергетика, что чревато напряжением в общении. Вполне возможно, успех в делах будет связан с некоей опасностью.





