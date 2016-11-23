С 2 по 4 декабря в столице Татарстана пройдет VI Международный поэтический фестиваль имени Николая Лобачевского.



Праздник поэзии проводится в Казани с 2011 года и уже стал традиционным. Это единственный в мире литературный фестиваль, который носит имя математика - ректора Казанского университета и создателя неевклидовой геометрии.

В программе творческие встречи поэтов Татарстана и других регионов России, круглый стол по проекту «Русская поэтическая речь - 2016». В обсуждении тем примут участие филологи, журналисты, преподаватели русского языка и литературы.

Оригинальность и перспективность данного проекта, как подчеркивают организаторы, состоит в синтезе поэтического и научного начала в формате одного форума, который позволяет объединить ученых и поэтов.

Фестиваль продолжает сложившуюся еще во времена Н. И.Лобачевского традицию проведения совместных вечеров Общества любителей отечественной словесности в Казанском университете, где читали свои стихи не только поэты, филологи, но и математики. Известно, что и Николай Лобачевский писал стихи. Его любимый преподаватель Николай Ибрагимов читал курсы словесности и геометрии, а также был признанным поэтом, автором песни «Во поле березонька стояла...»

Предметом обсуждения на конференции «Влияние неевклидовой геометрии на художественное сознание» станут творческие проекты на стыке философских, культурологических, исторических, естественно-математических и филологических проблем. В конференции примут участие поэты, математики, философы, филологи.

Открытие фестиваля состоится в Музее Казанского университета, здесь же пройдет и вечер неевклидовой поэзии, на котором поэты будут читать стихи, являющиеся, по мнению авторов, неевклидовыми, то есть выходящими за рамки их поэтики. В культурном центре «Дом-музей В.Аксенова» пройдут творческие встречи с гостями и презентация новых книг. Круглые столы фестиваля посвящены актуальным вопросам развития современной поэзии России и зарубежья.

Фестиваль хорошо известен за пределами России и Татарстана. В нем принимали участие известные поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иркутска, Улан-Удэ, Челябинска, США, Германии, Польши, Армении, Украины, Эстонии.