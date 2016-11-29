С 1999 года в Татарстане зарегистрировано 45 случаев заболевания людей дирофиляриозом. Это неприятное заболевание вызывают нематоды Dirofilaria repens, проникающие в подкожную клетчатку различных частей тела человека.



Этот тканевой гельминтоз отличается медленным развитием и длительным хроническим течением. Обычно им болеют животные. Но процесс урбанизации и потепление климата способствуют тому, что дирофиляриоз чаще передается от больных домашних животных к человеку. Переносят инвазию подвальные комары рода Culeх.

Дирофилярия - это круглый червь длиной около 140 - 150 миллиметров. Специфическим признаком дирофиляриоза является ощущение шевеления и ползания внутри уплотнения, опухоли или подкожного узла. На месте уплотнения отмечается небольшой отек, возможно развитие абсцесса. В 50% случаев выявляются взрослые особи под кожей век, слизистой и конъюнктивой.

Основное лечение дирофиляриоза - хирургическое, иссечение пораженной ткани, узла или гранулемы и удаление.

Профилактика дирофиляриоза состоит в своевременном истреблении комаров, выявлении и дегельминтизации инвазированных домашних собак и кошек, предотвращении контакта комаров с домашними животными и человеком. В очагах дирофиляриоза проводят сплошную обработку водоемов - уничтожение личинок комаров, обработка инсектицидами.

Для предотвращения контакта комаров с домашними животными и человеком следует применять репелленты длительного действия, другие ветеринарные и медицинские инсектицидные препараты в форме спрея, пудры, эмульсии, лосьона.

В весенне-летний период необходимо проводить обследование домашних животных в ветеринарных организациях, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.