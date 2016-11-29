От холода, ветра и снега наша кожа становится сухой. Однако помочь ей могут питательные маски из натуральных ингредиентов. Несколькими рецептами с читателями «КВ» поделилась доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России, кандидат медицинских наук, врач-косметолог, врач-дерматовенеролог высшей категории Елена Юнусова.



- Для ухода за кожей необходимо пользоваться масками. И холодный период года не исключение. Кожа нуждается не только в увлажнении, но и в минеральных веществах и витаминах. Для такого питания кожи используются маски из натуральных природных компонентов, которые, конечно, можно сделать и своими руками, - рассказала Елена Ивановна. - Рекомендуется применять, и сметанные, и творожные, и морковные маски. Существует очень много разных рецептов.

Главное - состав маски выбирать в зависимости от типа, потребности кожи и конечно с учетом чувствительности и возможной аллергии к ее ингредиентам. Маски при сухом типе кожи применяются два-три раза в неделю, при жирном и комбинированном достаточно одной-двух.

- Как правильно наносить маску на лицо?

- После очищения кожи маску необходимо нанести на лоб, щеки, подбородок и шею. Проводить данную процедуру лучше всего в лежачем положении в течение 15 - 20 минут. Затем смываем маску под проточной водой контрастным душем.

После этого ополаскиваем кожу прохладной кипяченой водой и высушиваем мягким полотенцем промокательными движениями. Далее будет полезно протереть кожу специальным тоником или термальной водой, промокнуть салфеткой.

Завершать процедуру маски следует питательным кремом, соответствующим типу кожи. Хочется еще раз подчеркнуть, что рецептов масок много. Однако необходимо подбирать состав маски с учетом потребностей и чувствительности кожи с обязательным исключением непереносимых компонентов, чтобы избежать развития аллергических реакций.

- Приведите, пожалуйста, примеры увлажняющих, питательных масок для сухой кожи, которые легко можно приготовить самим.

- Чайную ложку овсяных хлопьев заливаем чайной ложкой молока и добавляем столько же меда. Получившуюся смесь тщательно размешиваем и наносим на лицо и шею на 15 - 20 минут.

- Тщательно размешиваем чайную ложку сливок с чайной ложкой творога и чайной ложкой морковного сока. Через 15 - 20 минут маску смываем.

- Чайную ложку яблочного пюре смешиваем с 2 чайными ложками творога, 0,5 сырого яичного желтка. И в довершение добавляем 0,5 чайной ложки миндального или оливкового масла. Тщательно перемешиваем и наносим на лицо и шею на 15 - 20 минут.

- Тщательно размешиваем сметану, мед и яичный желток в одинаковых пропорциях. Оставляем маску на 15 - 20 минут.



- А какие маски подойдут при жирном типе кожи?

- При жирном типе кожи можно применять следующие маски:

- яблоко среднего размера натираем на мелкой терке, добавляем туда взбитый яичный белок и тщательно размешиваем;

- смешиваем две чайные ложки молотых отрубей с чайной ложкой лимонного сока, несколькими каплями масла персика и одним взбитым яичным белком. Смесь тщательно перемешиваем и накладываем на лицо и шею.

Для комбинированной кожи будет полезна такая питательная и увлажняющая маска: к двум столовым ложкам отрубей добавляем две столовые ложки меда и сок половинки лимона среднего размера.