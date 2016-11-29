Нередко родители слышат от своих детей-подростков жалобы на головную боль. Не стоит списывать это на хитрость, лень и нежелание готовить уроки. Нужно обратиться к врачу, чтобы не пропустить болезнь.



О причинах головной боли у подростков рассказывает врач-невролог, врач функциональной диагностики ЛДЦ «Казанская клиника» Антон Бакланов.

- Почему головная боль нередко мучит именно подростков?

- Частые стрессы, избыток информации, перегрузки в школе, гормональные всплески - все это может вызвать спазмы и сужение сосудов головного мозга и напряжение мышц черепа. В результате у подростка нарушается адекватное восприятие окружающего мира, он становится раздраженным, быстро утомляется, теряет здоровый сон и желание учиться.

- Что может привести к головной боли, какие симптомы ее сопровождают?

- Одной из причин головной боли является стрессовая ситуация. В подростковом возрасте довольно много событий, которые могут привести к эмоциональной перегрузке: это и школа, и отношения в семье, и общение со сверстниками, и первое романтическое чувство, и планы на дальнейшее обучение... Непростые ситуации вызывают у подростков головную боль напряжения, когда возникает ощущение, словно голову сжимают обручем или тесным головным убором. Боль при этом бывает пульсирующей или ноющей. Могут наблюдаться тошнота, рвота, упадок сил.

Нарушение сна или избыток сна тоже могут вызвать головную боль. Поэтому для подростков очень важен определенный распорядок дня. В этом возрасте необходимо спать не менее 10 часов, чтобы справляться с нагрузками.

Также головную боль могут вызывать вредные привычки. По данным статистики, курящие подростки испытывают головную боль чаще своих некурящих сверстников. Вредные вещества, содержащиеся в сигаретах, вызывают сужение сосудов, что провоцирует головную боль. Способствует этому и употребление алкоголя, что порой случается, несмотря на запреты взрослых, в подростковых компаниях. Кстати, курение и прием алкоголя могут привести к заболеваниям дыхательной системы, сердечно-сосудистым расстройствам, стоматологическим проблемам.

- Какая самая частая причина головной боли?

- Одна из самых распространенных причин головной боли у подростков - изменения в работе сосудов. Головная боль наблюдается при вегетососудистой дистонии, артериальной гипертензии и гипотонии, васкулитах (воспалениях сосудов), недостаточности венозного кровообращения и других проблемах с сосудами.

- При каких симптомах не следует тянуть с визитом к врачу?

- Если у ребенка наблюдается сильная головная боль, а также рвота, судороги, раздражительность, зрительные расстройства, нарушение координации, необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы исключить вероятность опухоли мозга. Любые травмы головы (ушиб, сотрясение, гематома, перелом и так далее) способны вызвать сильную головную боль. Иногда это происходит спустя некоторое время после происшествия. Поэтому при подобных травмах, даже если не наблюдается никаких изменений, желательно обратиться в травмпункт, где специалисты выявят возможные нарушения.

В любом случае не стоит отмахиваться, если ребенок подросткового возраста жалуется на головную боль. Нужно сразу обратиться к врачу-неврологу.