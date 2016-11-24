Я работающая пенсионерка. По телевидению и в газетах сообщили, что в январе 2017 года пенсионеры получат выплату в размере 5000 рублей. Будет ли данная выплата касаться и меня или же ее получат только неработающие пенсионеры? Нужно ли обращаться за этой выплатой в управление Пенсионного фонда по месту жительства?

Анастасия Федоровна



Уважаемая Анастасия Федоровна, как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон №385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Размер этой выплаты 5000 рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

В общей сложности в Республике Татарстан выплата охватит более 1121 тыс. получателей страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению - работающих и неработающих.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии гражданина.

Если пенсионер получает две пенсии, например, военный пенсионер, одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.