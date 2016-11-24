Я уже более 15 лет работаю в аварийной муниципальной службе газосварщиком, то есть выполняю газосварочные работы в составе ремонтной бригады по мере поступления заявок. Заявки поступают практически ежедневно. Имею ли я право пойти на пенсию досрочно при таком режиме работы?

Александр



Уважаемый Александр, как пояснили нам специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, действующим законодательством мужчинам-газосварщикам досрочная страховая пенсия по старости назначается по Списку №2 в возрасте 55 лет, если они проработали в этой профессии не менее 12 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж не менее 25 лет. При этом не имеет значения, в какой организации они выполняли газосварочные работы.

В то же время в стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Это условие касается практически всех категорий работников, которым действующее законодательство за работу с тяжелыми или вредными условиями труда установило такое право.

Под полным рабочим днем понимается выполнение работ в условиях труда, предусмотренных Списками, не менее 80% рабочего времени с включением в него времени выполнения вспомогательных и подготовительных работ (разъяснение Минтруда России от 22 мая 1996 г. №5). При этом 80% рабочего времени определяются исходя из нормальной или сокращенной продолжительности рабочего времени, установленной в соответствии с трудовым законодательством и зафиксированной в правилах внутреннего трудового распорядка и в трудовом договоре.

В вашем случае при документальном подтверждении занятости в течение полного рабочего дня на газосварочных работах и подготовки к ним (в качестве подтверждения могут быть использованы любые документы, содержащие требуемые сведения: технология выполнения работ, должностные (рабочие) инструкции, наряды-задания на выполнение работ, документы бухгалтерского учета и др.) вы будете иметь право на досрочное назначение страховой пенсии по Списку №2.