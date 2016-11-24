Слышала, что вводится новый СНИЛС. Где и когда его можно получить?

А.Салихова

Как пояснили в управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, территориальные отделения Пенсионного фонда начинают выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) нового образца. Однако кардинальных изменений в привычной зеленой карточке нет: изменился лишь текст на ее обратной стороне - теперь в нем нет фразы о смене пола. При этом состав информации и дизайн свидетельства остались прежними.

Изменение в тексте на обратной стороне свидетельства было инициировано представителями Общественной палаты РФ. По их мнению, строка об обмене карточки со СНИЛС в случае смены пола относится к информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям или другим членам семьи.

Пенсионный фонд пошел навстречу предложениям представителей Общественной палаты РФ. Теперь информация о том, в каких случаях свидетельство подлежит обмену, изложена в более общем виде, а строка о смене пола отсутствует.

Однако изменение в тексте на карточке СНИЛС не избавляет от необходимости визита в Пенсионный фонд в случае смены пола. Соответствующие документы все же придется представить в ПФР, поскольку пол имеет прямое отношение к возрасту выхода на пенсию. Напомним, сегодня общеустановленный возраст выхода на пенсию 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В связи с этим ПФР призывает женщин, решивших сменить пол, подумать дважды: им придется выходить на пенсию на 5 лет позже.

Свидетельство нового образца будет выдаваться гражданам, оформляющим СНИЛС впервые, в случае необходимости его замены или восстановления. Карточка старого образца является полностью действительной и замены не требует, однако все желающие могут обратиться в ПФР за дубликатом свидетельства уже нового образца. Более подробно о получении, замене и восстановлении СНИЛС можно узнать в разделе «Жизненные ситуации» на сайте ПФР.