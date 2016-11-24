Хотелось бы подробно узнать, что же все-таки влияет на размер будущей пенсии?

Андрей Леонидович



На этот вопрос, волнующий многих, ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани.

Есть 6 ключевых факторов, которые влияют на размер будущей пенсии:

1. Продолжительность страхового стажа.



При определении размера и права на пенсию учитывают страховой стаж.

Страховой стаж к 2024 году должен быть не менее 15 лет. Повышение требований к стажу происходит постепенно: в 2016 году он составляет 7 лет и в течение 10 лет поэтапно, по году, увеличится к 2024 году до 15 лет.

2. Возраст выхода на пенсию.



Достижение пенсионного возраста наступает в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Отдельные категории граждан имеют право на назначение страховой пенсии по старости досрочно.

За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии после возникновения права на нее фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты.



3. Количество пенсионных баллов.



За каждый год трудовой деятельности гражданина при условии начисления работодателями или им лично страховых взносов на обязательное пенсионное страхование у него формируются пенсионные права в виде пенсионных баллов. Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового стажа.



4. Страховые взносы работодателя.



Помните о том, что работодатель уплачивает за вас страховые взносы в ПФР, не вычитая данную сумму из заработной платы. Некоторые недобросовестные работодатели уклоняются от оплаты страховых взносов за своих сотрудников. Узнать о начисленной сумме страховых взносов можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, обратитесь к работодателю для уточнения данных и представьте их в ПФР заблаговременно.



5. Размер официальной заработной платы.



Страховые взносы уплачиваются только с официальной заработной платы.



6. Вариант пенсионного обеспечения.



Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования влияет на начисление годовых пенсионных баллов. При формировании только страховой пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов - 10, так как все страховые взносы направляются на формирование страховой пенсии. При выборе формирования одновременно и страховой, и накопительной пенсий максимальное количество годовых пенсионных баллов 6,25, так как 27,5% страховых взносов направляются на формирование пенсионных накоплений.