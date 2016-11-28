В минувшую субботу столица Татарстана провела у себя без преувеличения грандиознейшее событие - жеребьевку игр Кубка конфедераций по футболу.

Открывал церемонию жеребьевки президент ФИФА Джанни Инфантино, который потряс собравшихся своей пламенной речью: «Казань - регион мира, который преисполнен энергией и любовью к футболу. Здесь в мире и согласии живут люди многих национальностей. Я люблю Казань! Я люблю Татарстан! Для меня фантастически быть здесь!»

Россия впервые примет турнир такого уровня. Пройдет он с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Собственно, эти города примут и матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Кубок конфедераций является, по сути, турниром-пробником перед чемпионатом мира, на котором будут отрабатываться взаимодействия различных служб и ведомств, своего рода генеральной репетицией.

В 2017 году в Кубке конфедераций примут участие восемь команд: сборная Португалии (чемпион Европы), сборная Мексики (чемпион Северной Америки), сборная Чили (чемпион Южной Америки), сборная Австралии (чемпион Азии), чемпион Африки - 2017, сборная Новой Зеландии (чемпион Океании), сборная Германии (чемпион мира) и сборная России (страна-организатор).

Команды поделены на две группы. В группе А сыграют сборные России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В группе В сойдутся Германия, Чили, Австралия и чемпион Африки (определится в феврале 2017 года).

По две команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Хозяева Кубка конфедераций трижды становились победителями турнира: Мексика (1999), Франция (2003) и Бразилия (2013). При этом команда, выигравшая Кубок конфедераций, на следующий год ни разу не выигрывала чемпионат мира.

Победитель турнира в 2017 году получит от ФИФА 4,1 млн долларов призовых, серебряный призер - 3,6 млн, бронзовый - 3 млн.

Продажа билетов на Кубок конфедераций стартует сегодня, 1 декабря, на сайте ФИФА. Минимальная цена билета 960 рублей.

Казань принимает четыре матча турнира. И определение места проведения жеребьевки турнира вызвано не волевым решением российского руководства. Это была позиция ФИФА - столица Татарстана имеет ныне большой вес в спортивном мире как город, в котором проводятся на высоком уровне турниры мирового масштаба.

Что же можно сказать о шансах сборной России в этом турнире?

Прежде всего напомним, что в следующий раунд из группы выходят две команды. У сборной России, какую бы команду ни собрал Станислав Черчесов, неплохие шансы на выход в полуфинал. И прежде всего потому, что подавляющее количество команд на подобных турнирах наигрывают свой ближайший резерв. Вряд ли какой-то тренер захочет рисковать здоровьем своих суперзвезд. Да, почти все тренеры на жеребьевке говорили, что привезут в Россию боевой состав, но явно лукавили.

Пока же можем лишь напомнить, что с португальцами россияне играли десять раз - три победы, ничья и шесть поражений. С мексиканцами статистика значительно лучше - тринадцать игр, пять побед, семь ничьих и одно поражение. Со сборной Новой Зеландии россияне встречались лишь один раз и выиграли - 3:0. Но это было еще в советские времена, когда в сборной СССР из 22 игроков 11 представляли клубы Украины.

Что же касается группы В, то и сборная Германии, и сборная Чили, и чемпион Африки - команды быстрые, мощные, технически безупречно оснащенные. Несколько особняком держится сборная Австралии. Но, судя по матчам чемпионата Азии (а именно в нем играет Австралия), команда эта достаточно мастеровитая.

Так что слабых соперников у сборной России точно не будет. Да их и не бывает на подобных турнирах.

Если же брать рейтинг команд по последним сводкам ФИФА, то в полуфинал должны выйти команды Португалии и Мексики, а также Германии и Чили.

Впрочем, российские болельщики полны решимости поддержать свою команду и даже пророчат ей место в финале как минимум. Собственно, до финала нужно сыграть всего-то четыре матча - не так уж и много.