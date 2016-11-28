С 1 по 10 декабря в Татарстане пройдет декада инвалидов. На этот период запланированы мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями.



За последние пять-шесть лет в республике снизилось количество людей с инвалидностью. В этом во многом заслуга системы здравоохранения и принятой в 2012 году Конвенции о правах инвалидов. Она обеспечивает доступность инфраструктуры и оказываемых услуг. Важно создать условия, в которых человек мог бы не просто получить услугу, а получить ее в том виде, в котором ему было бы удобно.

Об этом сообщила в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

- И в России, и в Татарстане количество людей с ограниченными возможностями примерно одинаковое - в среднем около 8 процентов от всего населения. При этом у нас детей-инвалидов насчитывается меньше, чем по стране - около 15 тысяч человек. Мы стараемся сделать так, чтобы им было комфортно передвигаться и пользоваться услугами. Для этого составили дорожную карту, на которой отмечаем доступные объекты. Зеленым отмечены 44 процента точек. Это более 5 тысяч объектов. При этом мы составили список из 1000 самых необходимых зданий для людей с ограниченными возможностями. На данный момент инвалиды имеют свободный доступ к 700 из них. Самая большая заслуга в том, что мы поменяли ментальность. Сегодня все знают проблемы особенных людей, - поделилась Эльмира Зарипова.

Кроме того, активно проходит работа по трудоустройству людей с ограниченными возможностями. По статистике, каждому второму инвалиду, который состоит на учете в центре занятости, находят работу. Таким образом, ежегодно трудоустраиваются 2000 человек. Среди них бухгалтеры, юристы и даже бизнесмены. Так, за 10 месяцев 2016 года 10 инвалидов открыли свое дело, каждый из них получил финансовую помощь в размере 117,6 рубля. Особенные люди чаще создают бизнес для таких же, как они сами. Так, к примеру, работают в сфере туризма и разрабатывают отдых для инвалидов.

- Мы предметно работаем с каждым: помогаем составить резюме, отправляем на курсы дополнительного образования. У людей с ограниченными возможностями высокая мотивация. Если у малыша есть инвалидность, то мы вместе с родителями решаем, в какую школу он пойдет и какую профессию выберет. Важно позаботиться о трудоустройстве с самого рождения ребенка, - продолжает Зарипова.

Стоит отметить, что сегодня в Татарстане существует 13 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями и 7 центров для реабилитации взрослых инвалидов. Ежегодно в них обслуживаются более 13 тысяч человек.

В рамках декады инвалидов в республике пройдут мероприятия, направленные на поднятие острых проблем людей с ограниченными возможностями. Будут проведены круглые столы, молодым людям окажут профориентационные услуги и помощь по содействию в трудоустройстве. Конечно же, не обойдется без выступлений самих инвалидов и мотивационных встреч. А родителей познакомят с различными видами творчества, которыми могут заняться их дети.