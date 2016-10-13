На прошлой неделе, 26 ноября, отмечался Международный день сапожника.

Казалось бы, какое отношение он имеет к нам, садоводам и огородникам? Да самое непосредственное! Без качественной специальной обуви мы по своим участкам и шагу ступить не смогли бы. Возможно, вы и сами слышали, что между грядками нужно оставлять промежуток в один лапоть? Так, чтобы и пройти было удобно, и землю зря не расходовать. Понятно, что сейчас никто не станет, разбивая огород, пользоваться столь абстрактной меркой. А между тем лапотной Россия оставалась довольно долго.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ.

Материал для изготовления лаптей всегда был под рукой. Представляете, сколько деревьев страдало, если зимой мужик носил одни лапти не более десяти дней, а летом в рабочую пору стаптывал по две пары в неделю! Впрочем, лапти плели не только из лыка, делали их из бересты и мочала и даже из конского волоса. Веревочные лапти - чуни - надевали дома или для работы в поле в жаркую, сухую погоду.

Лапти для будней старались сделать прочными, чтобы дольше носились. В некоторых деревнях на ненастную погоду мастерили обувь на «платформе» - привязывали к подошве толстые деревянные колодки. Чтобы ноги в лаптях не замерзали и не промокали, крестьяне «подковыривали» подошвы конопляной веревкой. Деревенские франтихи щеголяли в писаных вязовых лаптях из тонкого лыка с черными шерстяными (а не пеньковыми) оборами и онучами. Для работы по хозяйству плели ступни - подобие галош.

Более состоятельные жители наших мест при выходе из дома поверх мягких сапожек ичигов надевали кауши - кожаные калоши. Для мусульман это удобный способ снимать обувь при входе в мечеть. Но до настоящих резиновых калош было еще далеко.

ПРИ ГАЛОШАХ, ПРИ ЧАСАХ.

Лишь в начале XIX века началось промышленное производство резины. И тут же в массовом порядке стали производить галоши - необходимую как в городе, так и на селе обувь. Первые новомодные мокроступы могли позволить себе только состоятельные люди. Со временем мода на галоши пошла на спад. Но припомните: на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити сборная России была одета в валенки с галошами - современные и стильные...

Не ошибусь, если скажу, что в гардеробе каждого шестисоточника есть такая удобная непромокаемая пара.

Сад, а тем более огород - это непосредственный контакт с землей, которая весной и осенью превращается в грязь и слякоть. Чтобы сберечь ноги, неплохо обзавестись еще и резиновыми сапогами. Они защитят стопы и голени не только от воды, но и от царапин, порезов, ушибов, укусов насекомых. Одни специалисты ратуют за выпуклый рельефный узор «протекторов». Другие советуют отдавать предпочтение гладкой подошве. На первый взгляд это покажется странным, но рифленая подошва все равно вскоре забьется и будет скользить.

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ПО СЕБЕ.

Выбирая непромокаемую обувь, следует помнить, что резина, как и прочие полимеры, никогда не сядет по ноге и не разносится. Опыт показывает, что сапоги, изготовленные из силикона, прослужат дольше, чем резиновые.

Галоши и сапоги часто снабжают вкладышами в виде тканевых носочков или следков. Зачастую они сделаны из синтетического материала, а синтетика в комплекте с резиной - не лучшее сочетание для здоровья ног. Оптимальный вариант - шерстяные носки, но даже с ними не стоит носить резиновую обувь более четырех часов подряд.

Особенно осторожными должны быть немолодые люди, страдающие ревматизмом, артритом, подагрой и остеохондрозом. А также те, у кого был грибок стопы, так как повышенная влажность внутри сапога может легко спровоцировать рецидив.

Не стоит забывать, что резиновая обувь не греет, а значит, увеличивается риск простудных заболеваний. В резине нога не дышит, происходит замедление кровотока, а сами ноги быстрее устают.

Поэтому, присаживаясь отдохнуть или отобедать на веранде, нужно переобуваться во что-то более легкое. Но только не в старые, изношенные, «убитые» еще в городе тапки! Каждый уважающий себя владелец загородного дома не должен забывать о внешнем виде, чтобы не ударить в грязь лицом перед домочадцами и соседями в прямом и переносном смысле. Благо выбор есть!

ЛЕТОМ.

Пожалуй, самая удобная обувь для сухой погоды - сабо или шлепанцы, ведь их можно быстро скинуть при необходимости и так же быстро надеть. Во время отдыха, посиделок на веранде или в беседке для принятия солнечных ванн шлепанцы (или вьетнамки) подойдут как нельзя лучше. В них ноги дышат и даже загорают, не потеют и не отекают. Но не поддавайтесь соблазну пойти в них в огород, особенно если предстоят полив, работа с вилами или триммером. Намного практичнее сабо - в них ваши пальцы застрахованы от легких ушибов, порезов и царапин.

Если очень жарко, подойдут обильно перфорированные кроксы. Это фирменные яркие, удобные и легкие изделия из крослита - прочного материала, который не позволяет развиваться грибкам и микробам, а главное - способен за короткий промежуток времени принять форму вашей стопы. Стоят они не дешевле кожаных ботинок. Их фасон может быть разным, но самая популярная модель - сабо с ремешком через пятку, который можно и не использовать по назначению, перекинув вперед.

То, что предлагают нам по низким ценам рынки и сетевые магазины, только внешне напоминает кроксы. Они довольно легкие, но менее прочные и не обладают антибактериальными свойствами.

ОСЕНЬ И ЗИМА.

Ноги, как известно, нужно держать в тепле и на улице, и дома. Полы в загородных домах не такие теплые, как в городских квартирах, поэтому без теплых тапочек, сапожек или домашних валенок обойтись невозможно. А для улицы подойдут зимние резиновые утепленные сапоги, сапоги-дутики (легкие и непромокаемые) и, конечно же, валенки с галошами!

В стародавние времена, закончив полевые и садово-огородные работы, крестьяне садились плести лапти. Практически каждый мужик был обувщиком себе и своим домочадцам. В наше время этим вряд ли станет заниматься даже самый рачительный и умелый хозяин. Но как же тогда измерять расстояния между грядками? А все просто: достаточно, если дорожка будет шириной около 50 см. Это примерно ширина трех ног в галошах 40-го размера. А в лаптях-то это гораздо уже!