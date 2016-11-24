Осенью этого года несколько дней отпуска я провел в Крыму. Этот полуостров славится не только своими солнечными курортами, Черным морем, лесами, горами, целебным воздухом…

Крым смело можно назвать музеем под открытым небом. Еще в юности, когда читал «Бахчисарайский фонтан» Александра Пушкина, мне хотелось увидеть, где находятся этот фонтан и дворец хана. Думаю, не зря великий Пушкин и другие люди искусства были покорены этими достопримечательностями на всю жизнь и воспели их в своих творениях.

Дорога в Бахчисарай

По дороге из поселка Николаевка до Бахчисарая любовался из окна автобуса полями Крыма. Видно, что тут живет трудолюбивый народ. Каждый клочок земли обработан, в основном выращивают различные сорта винограда. Таких огромных плантаций этой культуры я никогда не видел, порой все до горизонта в виноградниках. Уму непостижимо, как местные аграрии за всем этим ухаживают и собирают урожай. Есть, конечно, и участки каменной выжженной солнцем степи, сказывается проблема с водой для полива. Как нам пояснил гид, до воссоединения Крыма с Россией проблем тут было еще больше. Катастрофически не хватало воды и электроэнергии, были разбиты дороги, сельское хозяйство пришло в упадок… Теперь обстановка постепенно нормализуется.

Любо смотреть на окультуренные и вспаханные поля. Видел я одно огромное поле, где провели известкование кислых почв, а это уже показатель высшего класса земледелия. Помощь Крыму поступает из федерального бюджета и из многих регионов напрямую. Когда въехали в Бахчисарай, гид пояснил, что главным помощником района является Республика Татарстан. Для меня это была приятная новость, и, конечно, я испытал гордость!

Ханский дворец

И вот я в Бахчисарае. Восточный колорит виден сразу: мечети, сады, архитектура домов, узкие улицы, неторопливый ритм жизни города. И все это в окружении гор. Автобус остановился, мы вышли. Пройдя сквозь небольшие красивые ворота, будто оказываешься в 15-м веке. Внутренний двор Бахчисарайского дворца вскружил голову, захотелось побыть тут дольше, любуясь красотой и ощущая особую ауру. Но гид подвел нас к милой женщине и представил ее как экскурсовода по Бахчисарайскому дворцу.

Так началась наша часовая экскурсионная прогулка. Первая остановка была возле карты дворца. Экскурсовод Светлана подробно рассказала нам, какие его части сохранились, а какие навсегда пропали. Затем мы подошли к массивным дубовым дверям, где услышали историю Бахчисарая. Ханский дворец заложен в 1532 году. Дворцов в Крыму у хана было пять, но этот был основной.

Затем мы остановились на летней террасе с фонтаном в центре. Вдоль стен стоят мягкие диваны, убранные коврами и подушками. С террасы открывается сказочный вид на клумбы с кустами роз. Затем мы осмотрели ханскую мечеть. После этого экскурсовод сказала: «А теперь мы пройдем в палаты, где раньше находился гарем хана. Вот только мужчинам вход туда воспрещен…» Женщины последовали за Светланой, а мы стояли в растерянности. Экскурсовод на ходу обернулась:

«Мужчины, я же пошутила! На дворе не 15-й век, пойдемте с нами». Мы повеселели и все вместе продолжили осмотр дворца… Впереди нас ждал знаменитый фонтан.





«Фонтан любви, фонтан живой»

Вот мы возле фонтана. Рядом установлен бюст Александра Пушкина. Я ожидал увидеть что-то грандиозное и величественное… Но фонтан не удивляет размерами. Он вырезан в мраморной стене с надписями на арабском языке. Вода сочится каплями из сосуда в сосуд. Неужели это знаменитый фонтан, воспетый поэтом? Да, сказала наш экскурсовод и поведала его историю.

Фонтан был построен в 1764 году мастером Омером по заказу хана Крым-Гирея в память об умершей любимой наложнице Диляре. Мастеру было сказано: «Сделай так, чтобы камень через века пронес мое горе, чтобы камень заплакал, как плачет мужское сердце». Получился небольшой своеобразный монумент из белого мрамора. Вода из сосудов не бьет струей, а сочится по каплям, как слезы, перетекая из одной чаши в другую.

Пушкин приехал в Бахчисарай 7 сентября 1820 года. Главная достопримечательность этого крымского города - Ханский дворец, резиденция Гиреев - не вызвала у поэта особого восторга, но запали в душу «фонтан слез» и легенда о любви Крым-Гирея. Вокруг истории возникновения «фонтана слез» всегда ходило множество легенд. Одна из них - про Марию - вдохновила Пушкина и была положена в основу поэмы «Бахчисарайский фонтан». Поэт написал ее в 1821 -1823 годах во время южной ссылки.

Рассказывают, что Пушкин, впервые увидев «фонтан слез», несколько часов простоял возле него в глубоких раздумьях. Покидая Бахчисарай, он положил у подножья фонтана две розы.

Вот так и стоит до сих пор «фонтан слез» в Бахчисарайском дворце и «плачет». На нем две надписи на арабском. Одна восславляет Крым-Гирея за то, что он нашел воду, напоил окрестности и устроил прекрасный фонтан, чистейшая вода которого приносит исцеление. Другая надпись - это выдержка из Корана: «Там (в райском саду) правоверные будут пить воду из источника, называемого сельсебиль».

Кстати, поэма «Бахчисарайский фонтан» при жизни Пушкина переиздавалась два раза, а в 1826 году вышла в свет в переводе на французский и немецкий языки. Пушкин писал: «Фонтан любви, фонтан живой! / Принес я в дар тебе две розы. / Люблю немолчный говор твой / И поэтические слезы». Эти стихотворные строки поддерживают работники музея: они ежедневно кладут в верхнюю чашу «фонтана слез» две свежие розы.

Такова краткая история фонтана. Думаю, такие исторические жемчужины мирового уровня надо сохранять и беречь, показывать людям всех стран. Крым издавна был местом слияния разных культур. Например, рядом с Бахчисараем в отвесных скалах уже много веков находится уникальный Свято-Успенский мужской монастырь, обитель православного христианского мира. Он соседствовал со ставкой крымских ханов, что не мешало сосуществованию двух религий. Рядом в горах находится еще одна жемчужина этих мест - комплекс крепостей и пещер города Чуфут-Кале.

Гениальный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в поэме «Бахчисарайский фонтан» сумел соединить прекрасные культуры Востока и Запада. Думаю и надеюсь, что Искусство, Культура и Любовь ко всему прекрасному должны спасти мир. Тем более это теперь так актуально на фоне жестоких войн и противостояний.

Что нас объединяет?

Стоя у знаменитого фонтана, я задал себе вопрос: что же общего между нашими республиками, между Казанью и Бахчисараем и что нас объединяет?

История Крыма и история Казанского ханства тесно переплетены. Например, многие казанские ханы имели крымские корни (с 1521 года Казанским ханством в основном правили династии крымских ханов Гиреев из Бахчисарая). В наших республиках и городах на протяжении многих веков мирно живут люди, исповедующие разные религии. Посещая местные музеи, я убедился, что у казанских и крымских татар много общего в одежде, предметах обихода, посуде, еде, обрядах, культуре. Пушкин был в Казани, где собирал материал для повести «Капитанская дочка», а в Крыму он писал «Бахчисарайский фонтан». И у нас, и в Бахчисарае туристам есть что посмотреть и изучить.

Интересный факт: в Бавлинском районе РТ есть населенный пункт Крым-Сарай, а в Верхнеуслонском районе РТ - поселок Бахчисарай. А главное - это общая Родина, наши республики находятся в составе многонациональной Российской Федерации.

В Крыму мы пообщались с местным коренным населением. Узнав, что мы из Казани, жители крепко жали нам руки, улыбались, передавали привет и приглашали в гости. Говорили спасибо за то, что во многом им помогаем. Не все, конечно, в Крыму однозначно, но видно, что народ трудится и хочет мирно и спокойно жить.



Кстати

В Бахчисарайском районе Крыма, по данным 2014 года, проживают 90,9 тысячи человек. Из них русских - около 56%, крымских татар - 23%, украинцев - почти 13%.