Госавтоинспекция Казани напоминает: лицо, лишенное водительского удостоверения, должно сдать этот документ в ГИБДД в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения водительских прав.



В случае утраты водительского удостоверения его владелец также должен заявить об этом в тот же срок.

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание и на то, что срок лишения права управления исчисляется с момента фактической сдачи водительского удостоверения в подразделение ГИБДД.

В случае уклонения лица, лишенного прав, от сдачи этого водительского удостоверения срок лишения прав прерывается и исчисляется со дня сдачи их владельцем добровольно либо дня изъятия их у него.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают также о штрафах, сопутствующих данному нарушению. Так, управление автомобилем водителем, лишенным права управления транспортным средством, влечет наложение штрафа в размере 30000 рублей либо ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок от 100 до 200 часов.

Многие казанцы по разным причинам не сдали свои водительские удостоверения, при том что решением суда были лишены права управления транспортным средством за определенные нарушения ПДД РФ.