Выпить кружку пива после работы, а то и не одну, многие мужчины считают нормой. Некоторые даже уверены, что это полезно. Мол, пиво избавляет от камней в почках, улучшает работу мозга, укрепляет кости и даже продлевает жизнь. А пивной алкоголизм любители данного напитка и вовсе считают надуманной проблемой, а не тяжелой психической зависимостью.



Действительно ли пиво является безвредным слабоалкогольным напитком? Существует ли пивной алкоголизм? Почему пиво вызывает такую быструю привязанность? На эти вопросы «КВ» отвечает заместитель главного врача Республиканского наркодиспансера Ильдар ТАЗЕТДИНОВ.

- Ильдар Валеевич, пристрастие к пиву - это болезнь или норма?

- Официально существует не такой термин, как «пивной алкоголизм», а «алкоголизм». Ежедневное употребление пива - это верный путь к алкогольной зависимости. Разница лишь в том, что зависимость эта может развиваться в течение двух-трех лет и незаметно для самого больного. Человек может употреблять в день по бутылке пива и не чувствовать поначалу никаких изменений, лишь приятное расслабление после тяжелого рабочего дня. И каждый день после работы в сознании все сильнее будет закрепляться желание испытать это чувство успокоения и расслабленности. В этом и кроется настоящая зависимость. Через два-три года систематическое употребление пива после работы может перерасти в настоящую алкогольную зависимость. Это болезнь, которая требует такого же лечения, как и любая зависимость. К нам в диспансер за помощью обращаются люди, которые в сутки могут выпивать до 20 - 40 литров пива. Представляете, какая это большая нагрузка на печень.

- Пиво действительно может разрушить печень?

- Пиво является слабоалкогольным напитком, но даже самый слабый алкогольный напиток наносит вред печени. А употребление пива в больших количествах приводит к тому, что печень оказывается не способной выполнять свои функции, к примеру, бороться с ядовитыми и вредными веществами, попадающими в организм. Вместо этого все свои усилия она направляет на подавление токсичности этилового спирта. Такие нагрузки печень не выдерживает. Со временем может развиться гепатит, даже у молодых ребят. От пива страдает не только печень, но и желудочно-кишечный тракт (гастрит, язвы). Его ежедневное употребление вызывает раздражение слизистой желудка и кишечника.

Также пиво вымывает из организма полезные вещества, такие как калий, магний, которые, в частности, крайне необходимы для работы сердца и сосудов. Дефицит магния приводит к нарушению сна, при недостатке калия отмечается слабость в мышцах, нарушение сердечного ритма. От пива страдают и почки, которым приходится в несколько раз быстрее трудиться, чтобы очищать кровь от вредных веществ. Со временем такой усиленной работы почки уменьшаются в размерах. Хочу развеять миф о том, что пиво избавляет от камней в почках. Люди, страдающие от мочекаменной болезни, прекрасно знают, что это выдумка: даже малейшие дозы алкоголя могут привести к образованию в почках осадка.

- Про тех, кто употребляет большое количество пива, говорят, что у них «бычье сердце». Что это означает?

- Болезнь «бычье сердце», ожирение, кардиомегалия - это состояние, при котором сердечная мышца увеличена в размерах. Употребление пива в больших количествах оказывает нагрузку на сердце, которое вынуждено перекачивать большое количество жидкости. В результате сердце значительно увеличивается в объеме, чтобы справиться с такими нагрузками. Человек может не ощущать вначале никаких изменений, но со временем сердце устает и изнашивается, сердечная мышца становится растянутой и дряхлой. Все это приводит к нарушению сердечного ритма, повышению давления, сердечно-сосудистой недостаточности и так далее. В результате возрастает вероятность развития ишемической болезни сердца и варикозного расширения вен.

- Почему у мужчин появляется так называемый пивной живот?

- Употребление пива в больших количествах снижает выработку тестостерона в крови. А вот женские гормоны начинают преобладать. Нарушение гормонального сбоя приводит к появлению пивного живота, откладыванию жира на талии и бедрах, увеличению грудных желез у мужчин. Интересно, что даже снижается количество волос на теле, меняется тембр голоса. Может появиться апатия и раздражительность. У женщин чрезмерное употребление пива ведет к нарушениям деятельности желез внутренней секреции. У дам могут появиться вторичные мужские половые признаки - усы, борода и так далее.

- Приносит ли пиво какую-то пользу?

- Прежде всего хочу отметить, все что сверх меры, может нанести вред. Пиво богато витаминами группы В, железом, фосфором и другими микроэлементами. Оно оказывает благоприятное влияние на свертываемость крови. Но речь идет об умеренном употреблении пива. К сожалению, многие этой меры не знают. Поэтому те же витамины можно получить и из других продуктов.



- Как понять, что желание выпить пива уже стало зависимостью?

- Как мы выше отметили, пивная зависимость вырабатывается долго и незаметно. Тревожными симптомами, указывающими на то, что алкогольная зависимость уже появилась, являются соматические неврологические расстройства пациента на следующий день, головная боль, потливость, слабость, отсутствие аппетита, прерывистый сон. Также возможны судороги, нежелание идти на работу, потеря интереса к семье, отсутствие критики к своему состоянию, болезни.

- Как вы относитесь к рекламе пива?

- Я категорически против того, чтобы по телевизору рекламировался этот напиток. Реклама формирует у зрителя неправильное представление о пиве как о непременном атрибуте застолий, встреч, посещений спортивных мероприятий, легком способе достижения расслабления. Реклама насаждает пивной образ жизни. Общество не должно спокойно воспринимать человека с бутылкой пива. Пивной алкоголизм - это социальная проблема, которая чаще затрагивает молодежь. Она требует решения, а не одобрения. Дешевые слабоалкогольные напитки, их доступность являются одними из негативных факторов развития пивной зависимости. К нам на прием в диспансер довольно часто приходят родители с подростками, страдающими пивной зависимостью, - эти дети в день выпивают несколько бутылок пива. И они не могут с этим справиться. Нужно понимать всю серьезность проблемы. Особенно быстро зависимость формируется у подростков.

- Пить пиво стали больше?

- В последние годы употребление пива перешло с улиц в бары, поэтому объективно оценить положение трудно. Но активная пропаганда здорового образа жизни приносит свои плоды. Я сам занимаюсь спортом, вижу, что происходит сейчас на улицах, в парках, скверах. Это здорово, что люди начали понимать: можно получать удовольствие от спорта, общения, работы над собой. Я замечаю, что все больше татарстанцев стали кататься на велосипедах, самокатах, заниматься финской ходьбой, бегать. В последние годы отмечается незначительный, но спад в употреблении пива. Важно приобщить молодых к спорту, тогда им не нужно будет тратить время на посиделки за бутылкой пива.